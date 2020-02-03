RU  UA  EN

понедельник, 3 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

3 февраля

11:33
Украину накроют дожди и штормовой ветер: синоптик предупредила о неприятностях
11:20
Друзья не продаются: сеть растрогала необычная история покалеченного пса, фото
11:19
Получает больше, чем Трамп: всплыли скандальные данные о зарплате еще одного топ-чиновника в Украине
11:11
Услышали об акции: появилось видео "дикого" забега россиян в супермаркете
11:00
Памела Андерсон ушла от мужа через 12 дней после свадьбы
10:39
Может нанести удар по Украине: названа серьезная опасность для экономики от коронавируса из Китая
10:38
Хочется плакать: сеть взорвала новость о повышении максимальных пенсий в Украине
10:25
44-летняя Милла Йовович в третий раз стала мамой и показала новое семейное фото
10:17
Как у украинцев крадут деньги с банковских счетов: раскрыта новая "схема"
09:59
В Одессе вспыхнул страшный пожар в многоэтажке, много погибших: фото
09:35
"Влетел" на деньги: опубликовано видео жесткого наказания "героя парковки" в Киеве
09:29
Отрубил руки и ноги: суд принял неожиданное решение по убийце слепой под Ровно
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Хочется плакать: сеть взорвала новость о повышении максимальных пенсий в Украине

понедельник, 03 февраля 2020, 10:38
переглянути новину українською

Министерство социальной политики сообщило о повышении максимальных пенсий в Украине.

Об этом говорится в сообщении на официальной Facebook-странице ведомства.

В частности, известно, что с 1 января размер максимальной пенсии составляет 16380 гривен. Уже через полгода она повысится до 17120 гривен, а уже к 1 декабря – 17690 гривен.

В сети стали бурно обсуждать эту новость, отметив, что "максимальная планка за год подымается 3 раза, а у остальных перерасчет раз в год в марте".

Как ранее сообщал "Апостроф", в Украине запланирована масштабная проверка выплат, в том числе и пенсионерам. Как говорят юристы, по закону выплаты могут быть приостановлены, если будет соответствующее решение.

Также нардеп от партии "Слуга народа" Евгений Брагарь в прямом эфире посоветовал пенсионерке продать свою собаку, чтобы оплатить квитанцию за газ.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Зеленскому нужно заняться имиджем ради существования Украины - Саймон Анхольт

Не трогай животных: как "слуга народа" сплотил всю Украину

Пылевые бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину

+14 и дождь со снегом: последний месяц зимы начинается аномальной погодой

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: