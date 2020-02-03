Хочется плакать: сеть взорвала новость о повышении максимальных пенсий в Украине

Министерство социальной политики сообщило о повышении максимальных пенсий в Украине.

Об этом говорится в сообщении на официальной Facebook-странице ведомства.

В частности, известно, что с 1 января размер максимальной пенсии составляет 16380 гривен. Уже через полгода она повысится до 17120 гривен, а уже к 1 декабря – 17690 гривен.

В сети стали бурно обсуждать эту новость, отметив, что "максимальная планка за год подымается 3 раза, а у остальных перерасчет раз в год в марте".

Как ранее сообщал "Апостроф", в Украине запланирована масштабная проверка выплат, в том числе и пенсионерам. Как говорят юристы, по закону выплаты могут быть приостановлены, если будет соответствующее решение.

Также нардеп от партии "Слуга народа" Евгений Брагарь в прямом эфире посоветовал пенсионерке продать свою собаку, чтобы оплатить квитанцию за газ.