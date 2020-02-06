"Антонов" обнародовал фото строительства нового самолета

В производственных цехах государственного предприятия "Антонов" строится транспортный самолет Ан-178 с серийным номером 006 для министерства внутренних дел Республики Перу, согласно подписанному в 2019 году контракту.

Фото процесса строительства авиалайнера опубликовала в четверг, 6 февраля, пресс-служба госпредприятия показала ход его строительства.

Как свидетельствуют снимки, самолетостроители уже завершили составление части силового пола - гермопанели основной ниши шасси. В данное время выполняются работы по соединению основных составных частей фюзеляжа. Впоследствии эти агрегаты будут переданы в стапель общей сборки.

"Государственное предприятие "Антонов" поставит Ан-178 для Национальной полиции Перу и осуществлять его обслуживание на период гарантийного срока определенного настоящим договором", - сказано в сообщении пресс-службы.

Самолет Ан-178 предназначен для доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, транспортировки материальных средств, почты и других грузов общей грузоподъемностью до 18 тонн. Также он может использоваться для эвакуации населения из зоны стихийного бедствия, транспортировки раненых на стандартных носилках, десантирование спасательных команд.

Как сообщал "Апостроф", зарплата генерального директора госпредприятия "Антонов" Александра Донца за декабрь составила 1,2 млн гривен, что превысило зарплату президента США Дональда Трампа.