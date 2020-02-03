Получает больше, чем Трамп: всплыли скандальные данные о зарплате еще одного топ-чиновника в Украине

Зарплата генерального директора госпредприятия "Антонов" Александра Донца только за декабрь составила 1,2 млн гривен, что привысило зарплату даже президента США Дональда Трампа с окладом около 800 тысяч гривен в месяц.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Напомним, "Антонов" имеет доход в 6,1 млрд гривен, а зарплата гендиректора составляет 1,2 млн грн. и это при том, что сам завод находится на грани остановки и только в 2019-м впервые за четыре года продал самолет.

В частности, Донец на своем брифинге в конце прошлого года заявил о том, что "Антонов" рискует остановиться уже через несколько лет.

Напомним, скандал с зарплатами чиновников в Украине начался после того, как стало известно, что зарплата директора "Укрпочты" Игоря Смелянского в 2020 году будет составлять 1,9 млн гривен, что превышает оклад президента США Дональда Трампа в два раза.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились новые забавные фотожабы на фантастическую зарплату главы "Укрпочты".