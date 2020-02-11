Кто получает самую большую и маленькую зарплату: названы цифры и запросы украинцев

Журналисты узнали сколько зарабатывают украинцы и в каких сферах самые большие зарплаты.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Сегодня".

В недавнем исследовании R&B Group стало известно, что зарплату в 19 275 грн украинцы назвали достаточной для жизни. Однако реальность совсем другая – средняя зарплата по Украине в ноябре 2019 года составила 10 679 грн.

По данным Госстата, в декабре "достаточную" и выше зарплату получили работники четырех сфер:

Авиационный транспорт – 28 600 грн.

Информационные технологии – 19 634 грн (в статистике учитываются только официальные зарплаты).

Финансовая и страховая деятельность – 22 198 грн.

Госуправление и оборона – 20 360 грн. При этом в ноябре средняя зарплата госуправленцев составила 15 579 грн. Такой рывок связан с выплатой премий в конце года.

Немного меньше получили работники профессиональной, научной и технической деятельности – 17 534 грн.

Самые низкие зарплаты у работников почты и курьеров – 6624 грн. В сфере общепита – 7280 грн, в здравоохранении и соцпомощи – 8505 грн.

В Киеве готовы платить более 19 000 грн менеджерам по продажам, говорит Татьяна Пашкина, HR-эксперт сайта robota.ua. Однако это будет не ставка – "вытянуть" на такую зарплату продажник может за счет бонусов по результатам работы.

"Столько готовы платить на производствах квалифицированным слесарям, сантехникам, сварщикам. Водителям общественного транспорта, дальнобойщикам. В этот предел входят маркетологи, ассистенты-переводчики. Если рассматривать программистов, то им платят значительно больше. В регионах такую зарплату могут получать или высококвалифицированные специалисты, или руководители, или IT-специалисты", – рассказала Татьяна Пашкина.

В Киеве работники в среднем ожидают получать 20 496 грн, но работодатели готовы платить 15 024 грн, проанализировали в robota.ua.

В других городах-миллионниках разрыв меньше:

Одесса: предлагают – 13 362; ожидаемая зарплата – 15 632 (-15%);

Львов: предлагают – 12 742; ожидаемая зарплата – 13 663 (-7%);

Днепр: предлагают – 12 402; ожидаемая зарплата – 13 280 грн (-7).

Такой разрыв связан с тем, что не все, кто ищет работу, – безработные. Есть большой процент трудоустроенных людей, которые размещают резюме, чтобы найти лучшие условия. Им не интересна среднерыночная зарплата. Поэтому такие соискатели указывают зарплату выше той, которую уже получают.

Ранее "Апостроф" сообщал, что журналисты сравнили, сколько заработают топ-чиновники в Украине и за рубежом, и проанализировали, насколько это заслуженно.