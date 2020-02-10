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Сколько зарабатывают топ-чиновники в Украине и ЕС: появилось интересное сравнение

понедельник, 10 февраля 2020, 10:42
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Журналисты сравнили сколько заработают топ-чиновники в Украине и за рубежом и проанализировали насколько это заслуженно.

Об этом сообщает "НВ".

Начисление заработной платы чиновникам в Украине происходит запутанной формулой, удобной для манипуляций.

Для начала учитывается должностной оклад: у министра он равен 16 тыс. грн, а у заместителя министра - 14 тыс. грн. Также начисляется надбавка за выслугу лет - 3% от должностного оклада за каждый год, но не более 8 тыс. (в случае министра) или 7 тыс. (его заместителя).

Далее - переменные выплаты, выглядят довольно странно: надбавка за интенсивность труда в размере до 100% должностного оклада, два вида материальной помощи - на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска (она не может быть выше среднемесячной зарплаты работника) и на решение социально-бытовых вопросов . Также в зарплатных ведомостях отечественных топ-чиновников всегда есть место для премий.


Политолог Иван Преображенский, который живет в Чехии говорит, что средняя зарплата министра в этой стране составляет около 150 тыс. чешских крон ($6,5 тыс.). Что примерно равно доходам их украинских коллег.

"Даже для Праги это высокая зарплата. Есть зарплаты в 150-200 тыс. Крон, но это в коммерческом секторе. С госслужащих похожи имеют только президент и премьер-министр", - говорит политолог.

В то же время средняя зарплата в чешской столице приближается к 40 тыс. крон ($ 1,7 тыс.), А в Киеве составляет 15,9 тыс. грн ($646). И если оплата труда чешского топ-чиновника только в 3,7 раза больше, чем у среднестатистического пражанина, то в Киеве - примерно в 10 раз.

Польские министры получают меньше, чем их украинские и даже чешские коллеги, - несколько более 12 тыс. злотых ($3,1 тыс.) в месяц, рассказывает журналистка издания Krytyka Polityczna Елена Бабакова. И разница между их заработками и средней зарплатой в стране, а это 5 тыс. злотых ($ 1,3 тыс.), меньше - 2,3 раза.

Поэтому польские политики, если они хотят получать приличные деньги, стремятся попасть не на госслужбу, а в Европарламент или Еврокомиссию - там платят $8 тыс.

"Это выглядит выигрышнее, чем обеспечение чиновников в Польше", - уверяет Бабакова.

По подсчетам НВ, скромная разница в доходах топ-чиновников и рядовых граждан характерна для всех развитых европейских стран. И если в Украине средняя зарплата в стране - это лишь 18% от среднего заработка министра, то в Германии - 23%, а в Великобритании - 48%.

Как сообщал "Апостроф", в декабря 2019 года зарплата генпрокурора Руслана Рябошапки с учетом надбавок, доплат и премии составила 259 336 гривен.

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