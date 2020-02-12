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Украинцев предупредили о "сюрпризе" в январских платежках за газ

среда, 12 февраля 2020, 16:25
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В январе 2020 года жители Украины получат большие платежки за жилищно-коммунальные услуги, чем в последнем месяце 2019 года.

Об этом 12 февраля заявил глава правительства Алексей Гончарук во время брифинга.

Платежка стала большей в том числе, из-за того, что выросла цена на газ для населения.

"Сейчас по итогам января, платежка сравнению с декабрем будет немножко выше. По разным причинам. Ведь объем потребления увеличился, цена на рынке выросла", - сказал он.

При этом Гончарук уточнил, что в феврале платежка будет ниже.

"Она будет ниже чем в декабре. Сейчас то, что мы видим, это то, что цены на газ продолжают снижаться. Мы это точно обеспечим, чтобы это было учтено в платежке. То есть в декабре она была минимальная, в феврале она будет самой низкой за всю зиму", - сказал он.

В завершении он добавил, что этой зимой за газ украинцы потратят меньше, чем прошлой.

Напомним, что в Кабинете министров Украины обсуждают процесс объединения двух платежек за газ – за транспортировку и непосредственно услугу, в одну.

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