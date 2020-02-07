Власти сделали неожиданное заявление про две платежки за газ

В Кабинете министров Украины обсуждают процесс объединения двух платежек за газ – за транспортировку и непосредственно услугу, в одну.

Об этом в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

При этом он отметил, что услуги останутся разделенными в соответствии с требованиями европейского рынка.

"Две платежки - это правильный шаг, но действительно, вернее было бы, чтобы человек получал их одновременно и одним документом. То есть правильно разделить эти услуги, но одновременно организовать платежки за них в один документ", - заявил глава правительства.

По его словам, решение разделить платежки за газ и его транспортировку приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и после этого были проблемы с коммуникацией по этому вопросу.

"Мы формируем политику в этой сфере. Поэтому в ближайшее время сделаем все, чтобы оптимизировать и подавать людям информацию в доступном, понятном и верном виде. Это вопрос коммуникации", - добавил Гончарук.

Как сообщал "Апостроф", ранее на западной Украине получили платежку за газ на человека, который умер во время пожара в своем доме еще в 2011 году.