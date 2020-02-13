Кому повысят пенсии в марте, а кому нет: полный перечень категорий и разъяснение

В марте запланировано очередное повышение пенсионных выплат для украинцев, проводится перерасчет для того, чтобы люди, которые выходили на пенсию раньше, не получали пенсию фактически на уровне прожиточного минимума.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Факты".

Повышение пенсий запланировано на март, когда будут проиндексированы пособия, которые рассчитывали, исходя из показателя средней зарплаты по стране 3764,40 грн: страховые пенсии, назначенные по Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (по возрасту, по инвалидности, по потере кормильца, по выслуге лет), и пенсии военнослужащих срочной службы, назначенные по Закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Добавки получат и чернобыльцы-ликвидаторы, получающие пенсии, назначенные по Закону "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы", и рассчитанные, исходя из показателя средней зарплаты по стране за 2006 год - 928 грн. 81 коп.

Важно помнить, что доплаты по индексации - не одноразовые, они увеличат пенсионное пособие на целый год, до марта следующего года. Но дадут их не всем.

Не стоит ждать доплат тем, кто получает максимальные пенсии, социальные пенсии, для начисления которых вообще не было стажа и заработной платы, и все виды спецпенсий, начисление которых уже отменено, но у тех, кому их дали в свое время, они остались. Это госслужащие, прокуроры, судьи, помощники народных депутатов, научные сотрудники.

В прошлом году были проиндексированы пенсии 10,3 млн пенсионеров от общего количества 11,3 млн.

На апрель тоже запланировано повышение пенсий - в автоматическом режиме пересчитают их работающим пенсионерам. Доплата им причитается в том случае, если после их выхода на пенсию прошло 2 года, и в это время они работали, увеличивая свой страховой стаж. Такие же доплаты положены и через каждые следующие 2 года работы после перерасчета.

Проводится индексация по специальной формуле, которая учитывает стаж, размер зарплаты, 50% от суммы роста средней зарплаты в стране за прошедшие три года и 50-процентный коэффициент роста потребительских цен за предыдущий год.

Как сообщал "Апостроф", согласно пенсионной реформе, для выхода на пенсию в 2020 году украинцам необходимо будет иметь 35 лет страхового стажа. Предусмотрена возможность докупить до 5 лет стажа, заплатив за каждый год около 25 тысяч гривен.