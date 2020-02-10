Как купить стаж для пенсии и что для этого нужно знать: главные шаги и расчеты

Согласно пенсионной реформе, для выхода на пенсию в 2018 году украинцам необходимо будет иметь 35 лет страхового стажа. Предусмотрена возможность докупить до 5 лет стажа, заплатив за каждый год около 25 тысяч гривен.

Начиная с 2018 года, украинцам ежегодно повышают необходимый стаж для выхода на пенсию.

Сейчас необходимый страховой стаж составляет 27 лет, конечная цель – 35 лет. Предполагается, что в 2028 году около половины пенсионеров не будут иметь необходимого стажа.

Законодательство предусмотрено возможность докупить до 5 лет стажа. Стоимость покупки стажа рассчитывается по формуле, которая учитывает размер единого социального взноса, который на сегодняшний день составляет 1039 гривен: Стаж = ЕСВ * Коэффициент * Количество месяцев.

Размер коэффициента зависит от количества лет: для одного года – 2, для двух – 1.8, для трех – 1.6, для четырех – 1.4 и для пятерых – 1.2. Например, покупка 1 года стажа будет стоить: ЕСВ (1039) * Коэффициент (2) * Количество месяцев (12) = 24 936 гривен.

По этой же формуле можно рассчитать покупку 1-5 лет стажа:

1 год – 24 936 гривен;

2 года – 44 885 гривен;

3 года – 59 847 гривен;

4 года – 69 820 гривен;

5 лет – 74 808 гривен.

Однако, эти цены актуальны только до 1 июля 2020, после того как вырастет минимальная зарплата, увеличится и размер ЕСВ (единого социального взноса).

Существует возможность купить стаж в рассрочку. Такая покупка будет стоить дешевле, поскольку из формулы выпадает коэффициент. В таком случае 1 год будет стоить почти 12 500 гривен независимо от количества докупленных лет. Однако, пенсию не начнут выплачивать, пока не будет оплачена вся сумма за стаж.

Для того, чтобы купить страховой стаж и добровольно уплачивать ЕСВ, нужно обратиться в налоговый орган по месту жительства и предоставить следующие документы:

Заявление о добровольном участии в системе общеобязательного государственного соцстрахования или единовременной уплате в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования;

копию трудовой книжки;

выписку из системы персонифицированного учета (ОК-5);

Копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность.

Совершить оплату за купленный стаж нужно в течение 10 календарных дней после подписания соглашения

По официальным данным, за первые 9 месяцев 2019 года чуть более чем 3 215 украинцев воспользовались услугой докупить страховой стаж.

Как сообщал "Апостроф", без реформирования пенсионной системы в Украине часть граждан рискует остаться без выплат.