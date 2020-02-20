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Одесский припортовой завод и АГТ заявили о важном достижении: цифры и инфографика

четверг, 20 февраля 2020, 15:26
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ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) 200 дней назад возобновил работу после 16 месяцев простоя. Благодаря сотрудничеству с ООО "АгроГазТрейдинг" (АГТ), ОПЗ восстанавливает статус лидера химической промышленности Украины.

С момента запуска производства, в рамках договора с АГТ, на ОПЗ было переработано 351 млн кубометров газа, что позволило изготовить 421 тыс. тонн карбамида и 39,2 тыс. тонн аммиака.

Качество продукции ОПЗ позволяет конкурировать на иностранных рынках - за 200 дней было экспортировано 34 тыс. тонн аммиака и 410 тыс. тонн карбамида. Продукция ОПЗ экспортируется в страны ЕС, Северной Америки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки.

В топ-5 крупнейших импортеров производимого на ОПЗ карбамида вошли Индия (241,2 тыс. тонн), Танзания (75,9 тыс. тонн), Турция (24,9 тыс. тонн), Италия (17 тыс. тонн), Кот-д'Ивуар (14,9 тыс. тонн).

Импортерами аммиака является Турция (21,2 тыс. тонн), Греция (7,7 тыс. тонн), Испания (3,5 тыс. тонн), Марокко (1,5 тыс. тонн).

Благодаря запуску ОПЗ повышена деловая активность в Одесской области и увеличены налоговые поступления в государственный и местные бюджеты. Восстановлены рабочие места в смежных отраслях и остановлен отток высококвалифицированных кадров с предприятия.

"Одесский припортовый завод, который является системообразующим для области, выполняет важную социальную функцию. Сотрудничество с АГТ позволило заводу возобновить работу и обеспечило заработной платой тысячи семей сотрудников предприятия. Надеемся, что сотрудничество с АГТ будет продолжено, что обеспечит возможности долгосрочного финансового планирования и позволит гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед работниками ОПЗ", - подчеркнул партнер АГТ Владимир Колот.

Восстановление доверия к ОПЗ повышает его инвестиционную привлекательность и упрощает процесс привлечения средств для обновления материально-технической базы предприятия. Активный экспорт продукции повышает международный статус ОПЗ и Украины на мировых рынках.

Подписание соглашения с АГТ стало залогом постепенного решения проблемы задолженности ОПЗ. Согласно контракту с АГТ, к стоимости переработки добавлено $1 и $1,5 за тонну продукции для аммиака и карбамида соответственно. Таким образом, за первые 200 дней работы с АГТ, ОПЗ аккумулировал дополнительные средства в размере 16,5 млн грн для погашения задолженности перед группой "Нафтогаз Украины".

"Уже 200 дней компания "АгроГазТрейдинг" подтверждает свой статус надежного партнера и ответственного поставщика. Наша совместная работа позволила ОПЗ начать постепенно восстанавливать статус лидера химической промышленности Украины, продукция которого пользуется спросом на мировых рынках, а также существенно повысить инвестиционную привлекательность предприятия и его стоимость накануне запланированной приватизации", - сообщил управляющий партнер, генеральный директор АГТ Александр Горбуненко.

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