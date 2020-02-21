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На грани выживания: названы реальные размеры пенсий в Украине

пятница, 21 февраля 2020, 07:18
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Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет с 1 января 2019 года - 1497 гривен, с 1 июля - 1564 гривен, с 1 декабря - 1638 гривен.

По данным Министерства социальной политики, фактический размер прожиточного минимума в ценах октября для лиц, утративших трудоспособность, составлял 3156 гривен, декабрь 2019 года - 3178 гривен.

Таким образом, законодательно установленный на октябрь 2019 года (1564 гривны) прожиточный минимум занижен в 2 раза по сравнению с его фактическим размером или на 1592 гривны, на декабрь (1638 гривен) - занижен в 1,94 раза или на 1540 гривен.

Расходы бюджета Пенсионного фонда Украины на 2019 год, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 16 января 2019 № 14 (с изменениями и дополнениями) составляют 438,5 млрд гривен, из них за счет средств Государственного бюджета Украины - 135,1 млрд гривен.

По данным Пенсионного фонда по состоянию на 1 октября 2019 года в Украине насчитывается 11349187 пенсионеров. Из них пенсию до 1400 гривен получает 73,4 тысяч человек, от 1401 до 1500 гривен - 1,8 тысяч человек, от 1501 до 2000 гривен - 4769,5 тысяч чел (42,2%), от 2001 до 3000 гривен. - 3021,7 тысяч чел (26,7%).

Таким образом, 7,9 млн пенсионеров (с 11,3 млн) получают пенсию ниже фактического размера прожиточного минимума и, по сути, поставлены на грань выживания.

Справка: количество умерших в Украине (по данным Госкомстата за 2019 год) составила 581,8 тысяч человек, сокращение населения в год - 272,3 тысяч человек.

Как сообщал "Апостроф", в 2020 году пенсии для украинцев будут рассчитывать по обновленной формуле, также вырастет размер выплат.

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