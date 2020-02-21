Пенсии в Украине в 2020 году: по какой формуле будут считать и когда ждать повышения

В 2020 году пенсии для украинцев будут рассчитывать по обновленной формуле, также вырастет размер выплат.

Сумма пенсии напрямую зависит от заработка и страхового стажа, который в течение 8 лет до 2028 включительно будет расти до 35 лет.

Уже с апреля пенсионный возраст для женщин увеличится на полгода и будет составлять 59,5 лет. Напомним, что повышать пенсионный возраст для женщин стали еще в 2011 - каждый год на полгода.

Согласно внесенным изменениям в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" № 1058 (статья 27-я), размер пенсии по возрасту определяется по формуле: П (размер пенсии) = Зп (заработная плата) x Кс (коэффициент страхового стажа).

Коэффициент страхового стажа определяется по формуле:

Отметим, что заработок для назначения пенсии определяется за период работы с 1 июля 2000 года по данным персонифицированного учета.

Размер пенсии будет перечислять в зависимости от заработка и страхового стажа, а начисление напрямую зависит от размера средней зарплаты (составляет в настоящее время 6188,89 гривен).

Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) в 2020 году увеличивается на 8% - с 1638 гривен до 1769 гривен.

Уже в марте будет проведена индексация для получателей пенсионных выплат по формуле "50% инфляции + 50% изменения средней зарплаты за минувший год", исходя из этих расчетов пенсии в среднем поднимутся на 12%.

Как сообщал "Апостроф", журналисты сравнили размер пенсий в Украине и Европе, оказалось, что за границей выплаты намного больше.