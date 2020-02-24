В Украине массово распространяют фальшивые доллары: как отличить подделку

В Украине активно начали распространять фальшивые доллары, поэтому покупателей призывают быть очень внимательными и проверять купюры.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Обозреватель".

По словам экономиста Евгения Невмержицкого, валюту лучше всего покупать только в банках или официальных обменниках. Если речь идет о крупной сумме денег, стоит приобрести или взять в аренду специальное устройство - детектор для проверки банкнот ультрафиолетовым светом.

"Правда, у современных высококачественных подделок тоже есть определенное излучение. Они имитируют почти все защитные качества настоящей купюры. Но точно сымитировать невозможно. Например, в излучении нет красных и синих ворсинок, а только коричневатые. По этому признаку можно определить, что вы имеете дело с подделкой", - объяснил эксперт.

Невмержицкий добавил, что подделывают и водяные знаки, но на "фальшивках" они имитируются с помощью краски, а в настоящих купюрах их вдавливают или вплетают непосредственно в бумагу.

Эксперт пояснил, что даже в банке или обменнике нельзя на все 100% быть уверенным, что не попадется "фальшивка". Если такое произойдет, необходимо вернуться в пункт, где были приобретены доллары, и написать соответствующее заявление.

Как сообщал "Апостроф", в Украине появился новый вид фальшивых гривен, мошенники подделывают купюру номиналом 200 гривен.