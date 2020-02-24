RU  UA

понедельник, 24 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

24 февраля

03:12
В Украине массово распространяют фальшивые доллары: как отличить подделку

23 февраля

11:13
Что будет с курсом доллара на следующей неделе: озвучен неожиданный прогноз

21 февраля

10:22
Гривна подскочила: обновленный курс валют от Нацбанка
07:18
На грани выживания: названы реальные размеры пенсий в Украине
03:15
Пенсии в Украине в 2020 году: по какой формуле будут считать и когда ждать повышения

20 февраля

15:26
Одесский припортовой завод и АГТ заявили о важном достижении: цифры и инфографика
08:43
Доллар дорожает: курс валют в Украине на 20 февраля
04:15
Какие выплаты получают пенсионеры в Украине, а какие - в Европе: интересное сравнение

19 февраля

11:50
"Укргазвыдобування" может потерять миллионы из-за недобросовестного поставщика
08:59
Нацбанк обновил курс валют на 19 февраля: что происходит с долларом

18 февраля

12:52
Депутаты с экспертами обсудили создание государственной Службы доходов: детали о проекте
11:02
В Украину с важной миссией едут эксперты МВФ: появились подробности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Украине массово распространяют фальшивые доллары: как отличить подделку

понедельник, 24 февраля 2020, 03:12
переглянути новину українською
Фото: Facebook

В Украине активно начали распространять фальшивые доллары, поэтому покупателей призывают быть очень внимательными и проверять купюры.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Обозреватель".

По словам экономиста Евгения Невмержицкого, валюту лучше всего покупать только в банках или официальных обменниках. Если речь идет о крупной сумме денег, стоит приобрести или взять в аренду специальное устройство - детектор для проверки банкнот ультрафиолетовым светом.

"Правда, у современных высококачественных подделок тоже есть определенное излучение. Они имитируют почти все защитные качества настоящей купюры. Но точно сымитировать невозможно. Например, в излучении нет красных и синих ворсинок, а только коричневатые. По этому признаку можно определить, что вы имеете дело с подделкой", - объяснил эксперт.

Невмержицкий добавил, что подделывают и водяные знаки, но на "фальшивках" они имитируются с помощью краски, а в настоящих купюрах их вдавливают или вплетают непосредственно в бумагу.

Эксперт пояснил, что даже в банке или обменнике нельзя на все 100% быть уверенным, что не попадется "фальшивка". Если такое произойдет, необходимо вернуться в пункт, где были приобретены доллары, и написать соответствующее заявление.

Как сообщал "Апостроф", в Украине появился новый вид фальшивых гривен, мошенники подделывают купюру номиналом 200 гривен.

Фотовзгляд

Все галереи
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Новости партнеров

Читайте также

"Черный лебедь" коронавируса: приведет ли смертельная пандемия к мировому кризису

Финансовая помощь ЕС: почему удавка на шее Украины затягивается все туже

Почему ФОПам хотят запретить тратить заработанные деньги

Назад в клуб отсталых стран: когда экономика Украины совершит прорыв

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: