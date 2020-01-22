Украинцев предупредили о распространении фальшивых 200 гривен: как распознать подделку

В Украине появился новый вид фальшивых гривен, мошенники подделывают купюру номиналом 200 гривен.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "РБК-Украина".

Поддельные деньги на первый взгляд сложно отличить от настоящих. Их качество настолько высоко, что не распознается в торговых сетях. Узнать о подделке могут лишь в банках.

Речь идет о 200 гривнах 2007 года выпуска, изготовлены они на качественной специально защищенной бумаге. Также на деньгах присутствует ряд защитных элементов.

В Telegram-канале "ХС.Харьков" пишут, как распознать фальшивые деньги по номеру.

ББ 3999969

ББ 9660933

ББ 9953999

БТ 5509969

БТ 6006653

БТ 6699969

БТ 6935055

БТ 6935003

БТ 9369653

ТБ 0333535

ТБ 3630933

ТБ 5063995

ТБ 6955993

ТБ 9053935

ТТ 6003969

ТТ 9909363

ТТ 9909366

Как сообщал "Апостроф", в Киеве заметили мошенника, который обманул кассиров в магазине просьбой обменять ему мелкие купюры на крупные.