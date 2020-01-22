Украинцев предупредили о распространении фальшивых 200 гривен: как распознать подделку

В Украине появился новый вид фальшивых гривен, мошенники подделывают купюру номиналом 200 гривен.
Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "РБК-Украина".
Поддельные деньги на первый взгляд сложно отличить от настоящих. Их качество настолько высоко, что не распознается в торговых сетях. Узнать о подделке могут лишь в банках.
Речь идет о 200 гривнах 2007 года выпуска, изготовлены они на качественной специально защищенной бумаге. Также на деньгах присутствует ряд защитных элементов.
В Telegram-канале "ХС.Харьков" пишут, как распознать фальшивые деньги по номеру.
- ББ 3999969
- ББ 9660933
- ББ 9953999
- БТ 5509969
- БТ 6006653
- БТ 6699969
- БТ 6935055
- БТ 6935003
- БТ 9369653
- ТБ 0333535
- ТБ 3630933
- ТБ 5063995
- ТБ 6955993
- ТБ 9053935
- ТТ 6003969
- ТТ 9909363
- ТТ 9909366
Как сообщал "Апостроф", в Киеве заметили мошенника, который обманул кассиров в магазине просьбой обменять ему мелкие купюры на крупные.