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Украинцев предупредили о распространении фальшивых 200 гривен: как распознать подделку

среда, 22 января 2020, 10:53
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В Украине появился новый вид фальшивых гривен, мошенники подделывают купюру номиналом 200 гривен.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "РБК-Украина".

Поддельные деньги на первый взгляд сложно отличить от настоящих. Их качество настолько высоко, что не распознается в торговых сетях. Узнать о подделке могут лишь в банках.

Речь идет о 200 гривнах 2007 года выпуска, изготовлены они на качественной специально защищенной бумаге. Также на деньгах присутствует ряд защитных элементов.

В Telegram-канале "ХС.Харьков" пишут, как распознать фальшивые деньги по номеру.

  • ББ 3999969
  • ББ 9660933
  • ББ 9953999
  • БТ 5509969
  • БТ 6006653
  • БТ 6699969
  • БТ 6935055
  • БТ 6935003
  • БТ 9369653
  • ТБ 0333535
  • ТБ 3630933
  • ТБ 5063995
  • ТБ 6955993
  • ТБ 9053935
  • ТТ 6003969
  • ТТ 9909363
  • ТТ 9909366

Как сообщал "Апостроф", в Киеве заметили мошенника, который обманул кассиров в магазине просьбой обменять ему мелкие купюры на крупные.

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