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Украинцам готовят денежный сюрприз за более поздний выход на пенсию: подробности

среда, 26 февраля 2020, 12:55
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Фото: НБУ

Правительство Украины выступило с предложением ежемесячно доплачивать около 500 гривен за более поздний выход на пенсию отдельным категориям пенсионеров.

С инициативой выступил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, о чем он сообщил на своем Telegram-канале.

"Решение правительства - в случае одобрения парламентом - позволит повысить надбавки 1380 пенсионерам и установить единый подход к определению их размера", - написал он.

Кроме того, 26 февраля глава правительства заявил, что его команда выступает с инициативой назначить стипендии детям журналистов, которые погибли при выполнении профессиональных обязанностей

Напомним, что в 2020 году пенсии для украинцев будут рассчитывать по обновленной формуле, также вырастет размер выплат.

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