Рост не остановится: что происходит с курсом доллара на рынке

В Украине за последнюю неделю курс валют вырос примерно на 5% и рост продолжится.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "РБК-Украина".

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,4-26,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,3/26,6 грн", - сказал Вадим Иосуб, аналитик "Альпари".

Как он отметил, курс доллара к гривне значительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 4,5-6,7%.

Напомним, за неделю, с пятницы по пятницу, официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 24,74 до 25,86 грн (+4,5%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время выросли с 24,98/25,01 до 26,16/26,19 (+4,7%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 24,64/24,95 до 26,01/26,62 (+5,5%/+6,7%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 1,2% до 2,3% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой.

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