Паника или согласованные действия: как не "утонуть" во время коронавируса

Правительство принимает меры, нацеленные на локализацию развертывания пандемии коронавируса в Украине. Могут возникнуть вопросы насчет своевременности этих мер, но не надо отбрасывать неофициальную информацию, которой сейчас никто в полной мере в украинских реалиях не обладает. В то же время, нельзя отвергать и тот факт, что эти меры однозначно затронут и без того шаткую экономическую ситуацию в Украине. Любые неосторожные шаги могут привести к непредсказуемым последствиям. В частности, сейчас в социальных сетях звучат призывы относительно внедрения практики неуплат в бюджет отдельными предприятиями и компенсаций кредитов из государственного бюджета отдельным видам бизнеса за счет граждан. В чем опасность таких идей, объясняет эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Киян.

Анализируя сложившуюся ситуацию, создается впечатление, что сейчас есть сферы, которые выигрывают и проигрывают от сложившейся ситуации. Негативное влияние от карантинных мероприятий можно разделить на прямое и косвенное.

Под прямое влияние решений правительства подпадают организации, получившие запрет проводить определенные виды деятельности. В первую очередь, в сфере спорта, творчества, искусства и развлечений, организации отдыха, туристической сфере, деятельности дошкольных учреждений, школ, высших учебных заведений. Косвенное влияние ощутили туристическая сфера, транспортная отрасль, в частности авиаперевозчики, гостинично-ресторанный бизнес и тому подобное.

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То есть в целом страдает сфера услуг.

В плюсах теоретически могут оказаться онлайн-сфера, банковская сфера, производители лекарств и медицинского оборудования, средств гигиены, интернет-провайдеры, телевизионщики, радиовещатели, медиа, рекламодатели, коммунальная сфера и арендодатели. Также в этой ситуации могут выиграть и спекулянты.

Однако на самом деле победителей не будет. Это временный эффект, потому что все в экономике взаимосвязано: убытки и закрытие бизнеса в определенной сфере приведут к ухудшению общеэкономической ситуации и кризису в целом.

Возникает вопрос - кто должен урегулировать данную ситуацию? С одной стороны это должно сделать государство. Мало объявить карантин и ограничить авиасообщение. Нужно найти под это средства, урегулировать социально-правовые отношения и проблемы, которые могут возникнуть из-за таких ограничений. Так делается в развитых странах - создаются фонды, предусматриваются возможные компенсации, регулируются дополнительные правовые отношения, ведется постоянный диалог. Но, к сожалению, в Украине эти меры ничем не подкреплены и наносят ущерб определенным сферам бизнеса.

К сожалению, Украина из-за общей экономической ситуации, пока не способна продемонстрировать достаточно эффективный уровень распределения средств и не сможет правильно решить проблему возможной пандемии. Можно констатировать полную неготовность правительства. Перед тем как вводить определенные меры, Кабмин должен был проконсультироваться с представителями бизнеса для достижения компромисса.

Соответственно, сейчас встает вопрос самоорганизации бизнеса и общества. Единое гражданское общество способно противостоять любым вызовам. Что имеется в виду? В первую очередь, речь идет о (корпоративной) социальной ответственности. Это умение договариваться между собой, понимать и помогать друг другу в различных вопросах: например, по сумме оплаты аренды во время простоя бизнеса, отсрочках платежей и тому подобное. Также не следует забывать о креативности и умении адаптироваться в новых условиях. Данная ситуация - это возможность для переосмысления бизнес-моделей. Впрочем, среднему и большому бизнесу сложно делать это самостоятельно (опять необходимо вспомнить о диалоге, который должно поддерживать правительство).

Учитывая это, можно дать следующие рекомендации:

Правительству желательно принимать более взвешенные решения и лучше вести диалог (кстати, это ошибка и предыдущего состава Кабмина).

Бизнесу - договариваться и делать уступки.

Политикам - не пытаться перетянуть одеяло на свою сторону.

А населению - не паниковать.

В противном случае - это ситуация "проигрыш-проигрыш". И наша общая лодка, в которой мы все плывем, очень быстро утонет... Очень хочется надеяться, что в русле последних инициатив, которые действительно заслуживают внимания, мы сейчас видим не раскачивание лодки, а попытки правительства решить проблему коронавируса в широком смысле.

Иначе под прикрытием борьбы с экономическими последствиями от коронавируса, могут скрываться лоббистские интересы по неуплате в бюджет отдельными предприятиями и по компенсации кредитов из государственного бюджета отдельном бизнеса за счет граждан. Подобные идеи сейчас разгоняются в социальных сетях.

Отсутствие прозрачности в этом процессе - опасно и безответственно. Это увеличит социальную несправедливость, приведет к повышению уровня дефицита государственного бюджета и поставит функционирование украинской экономики под еще большую угрозу чем сам коронавирус.

Но, надеемся, что до худшего сценария дело не дойдет.