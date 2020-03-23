RU  UA

понедельник, 23 марта
  • НБУ:USD 27.35
  • НБУ:EUR 29.05
НБУ:USD  27.35
Меню

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

23 марта

17:25
В Киеве обнаружены новые заражения коронавирусом: первые подробности о заболевших
17:19
23 марта - день Галины: яркие открытки и поздравления в стихах и прозе
17:14
В Испании полицейские ездят по улицам с концертами - так они поддерживают людей на карантине: видео Lime
17:11
В Украине четвертая жертва коронавируса: что известно
16:44
Синоптик рассказала, когда в Украину придет настоящее тепло
16:37
Ольга Куриленко рассказала, как лечилась и полностью выздоровела от коронавируса Lime
16:22
У Барбары Брыльской диагностировали рак - актриса рассказала о прогнозах врачей Lime
16:12
В Украине резко возросло число больных коронавирусом: оперативные данные на 23 марта
16:08
Вслед за Ольгой Куриленко коронавирус подхватила еще одна украинка в Голливуде Lime
15:23
Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились милыми детскими фото со своими мамами Lime
15:11
Очередь "скорых": что происходит в больнице Киева, куда везут больных с подозрением на коронавирус
14:44
В СМИ рассказали, кто виноват в остановке е-кабинета застройщика ГАСИ
Все новости

МВФ пообещал Украине миллиарды помощи: названо условие

понедельник, 23 марта 2020, 16:21
переглянути новину українською

Международный валютный фонд (МВФ) может предоставить Украине финансирование в размере 7 миллиардов долларов. Об этом "Апострофу" сообщили два источника, близкие к украинскому правительству, и один – близкий к штаб-квартире МВФ в Вашингтоне.

Кроме того, наша страна может дополнительно получить помощь в рамках борьбы с коронавирусом. Источники сообщают, что общая сумма помощи международных финансовых организаций может составить до 10 миллиардов долларов.

Однако Украине нужно выполнить как минимум одно условие: Верховная Рада должна принять закон, который сделает невозможным возвращение национализированных банков их прежним владельцам. Речь идет о "ПриватБанке", который был национализирован в конце 2016 года. Его бывший совладелец – олигарх Игорь Коломойский добивается через суд возвращения финучреждения или выплаты ему компенсации за него (он определил ее предварительно в 2 миллиарда долларов).

Как сообщал "Апостроф", в феврале в МВФ отказались назвать дату утверждения новой кредитной программы для Украины объемом в 5,5 млрд долларов, по словам представителей кредитора, одной из причин стала именно ситуация с судебными спорами по "ПриватБанку".

Фотогалереи

Все
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина
Киевский карантин. Как работает общественный транспорт 17 марта

Читайте также

Пир во время коронавируса: какие продукты подорожают из-за карантина

Доллар в Украине продолжает дорожать: каким будет курс к лету

Экономика на карантине: сколько потеряет Украина из-за коронавируса

Паника или согласованные действия: как не "утонуть" во время коронавируса

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: