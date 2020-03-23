МВФ пообещал Украине миллиарды помощи: названо условие

Международный валютный фонд (МВФ) может предоставить Украине финансирование в размере 7 миллиардов долларов. Об этом "Апострофу" сообщили два источника, близкие к украинскому правительству, и один – близкий к штаб-квартире МВФ в Вашингтоне.

Кроме того, наша страна может дополнительно получить помощь в рамках борьбы с коронавирусом. Источники сообщают, что общая сумма помощи международных финансовых организаций может составить до 10 миллиардов долларов.

Однако Украине нужно выполнить как минимум одно условие: Верховная Рада должна принять закон, который сделает невозможным возвращение национализированных банков их прежним владельцам. Речь идет о "ПриватБанке", который был национализирован в конце 2016 года. Его бывший совладелец – олигарх Игорь Коломойский добивается через суд возвращения финучреждения или выплаты ему компенсации за него (он определил ее предварительно в 2 миллиарда долларов).

Как сообщал "Апостроф", в феврале в МВФ отказались назвать дату утверждения новой кредитной программы для Украины объемом в 5,5 млрд долларов, по словам представителей кредитора, одной из причин стала именно ситуация с судебными спорами по "ПриватБанку".