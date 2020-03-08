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Переговоры откладываются: всплыли тревожные данные по кредиту МВФ для Украины

воскресенье, 08 марта 2020, 07:49
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Переговоры Украины с Международным валютным фондом (МВФ) насчет нового кредита затягиваются в связи с отставкой правительства Алексея Гончарука.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

По данным агентства, инвесторов настораживает возможное усиление влияния олигархов на новое украинское правительство.

Отмечается, что речь идет о кредите для Украины в размере 5,5 млрд долларов.

Напомним, недавно новый министр финансов Игорь Уманский во время встречи с постоянным представителем МВФ в Украине Йостой Люнгманом подчеркнул, что сотрудничество с Фондом сейчас является для него приоритетным.

Как сообщал "Апостроф", ранее в МВФ отказались назвать дату утверждения новой кредитной программы для Украины объемом в 5,5 млрд долларов, по словам представителей кредитора, одной из причин стала ситуация с судебными спорами по "ПриватБанку".

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