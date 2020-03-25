RU  UA

среда, 25 марта
  • НБУ:USD 27.50
  • НБУ:EUR 29.50
НБУ:USD  27.50
Меню

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

25 марта

15:15
Митрополит Онуфрий и нардеп Новинский доставили в Черновцы аппарат ИВЛ и средства защиты для медиков
14:35
В партии "Батькивщина" рассказали о своей деятельности по защите населения от коронавируса
14:25
Группа Mozgi спела о карантине - слушаем трек No Hugs No Kisses Lime
14:08
Звезда 90-х обиделся на Олега Винника: говорит, украинский сердцеед - его точная копия Lime
13:58
По всей Украине ввели режим чрезвычайной ситуации: что это значит
13:48
Звезда фильмов "Хоббс и Шоу" и "Джуманджи" в четвертый раз станет отцом Lime
13:17
У меня началась истерика: Леся Никитюк рассказала о своих ночных приключениях с Джаредом Лето Lime
13:05
В США умер участник Nine Inch Nails, R.E.M. и других культовых рок-групп Lime
12:48
У принца Чарльза обнаружили коронавирус: что известно Lime
12:30
Актриса "Дизель Шоу" рассказала, чем покорила тайного любимого, и почему не выходит замуж Lime
12:08
Медицинский консультант фильма "Заражение" заразился коронавирусом Lime
11:39
Скорбим: София Ротару сообщила о семейной утрате Lime
Все новости

В Украине решили сократить финансирование ряда программ из-за карантина: кто попадет под удар

среда, 25 марта 2020, 13:40
переглянути новину українською

Кабмин принял решение сократить финансирование некоторых программ и направить средства в развитие сферы здравоохранения в условиях пандемии коронавируса в Украине.

Коронавирусом заражены более 400 тыс. Человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров.

Решили перераспределить средства путем уменьшения объема расходов по бюджетным программам "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения" и "Общественное здоровье и меры борьбы с эпидемиями" и увеличение по программе "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление поддержки отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения".

В распоряжении также дали задание всем областям Украины упорядочить работу сети учреждений здравоохранения, финансируемых государством.

Запрещено направлять дотации на оплату коммунальных услуг, энергоносителей и капитальных расходов, закупку товаров, работ и услуг, не связанных с прописанными выше.

Как сообщал "Апостроф", во время заседания Кабинета министров 25 марта были принято решение ввести в Украине чрезвычайное положение. Также в стране продлили карантин.

Фотогалереи

Все
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина

Читайте также

Пир во время коронавируса: какие продукты подорожают из-за карантина

Доллар в Украине продолжает дорожать: каким будет курс к лету

Экономика на карантине: сколько потеряет Украина из-за коронавируса

Паника или согласованные действия: как не "утонуть" во время коронавируса

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: