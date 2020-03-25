В Украине решили сократить финансирование ряда программ из-за карантина: кто попадет под удар

Кабмин принял решение сократить финансирование некоторых программ и направить средства в развитие сферы здравоохранения в условиях пандемии коронавируса в Украине.

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Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров.

Решили перераспределить средства путем уменьшения объема расходов по бюджетным программам "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения" и "Общественное здоровье и меры борьбы с эпидемиями" и увеличение по программе "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление поддержки отдельных учреждений и мероприятий в системе здравоохранения".

В распоряжении также дали задание всем областям Украины упорядочить работу сети учреждений здравоохранения, финансируемых государством.

Запрещено направлять дотации на оплату коммунальных услуг, энергоносителей и капитальных расходов, закупку товаров, работ и услуг, не связанных с прописанными выше.

Как сообщал "Апостроф", во время заседания Кабинета министров 25 марта были принято решение ввести в Украине чрезвычайное положение. Также в стране продлили карантин.