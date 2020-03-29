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Украинских пенсионеров ждут "сюрпризы" с выплатами: что нужно знать

воскресенье, 29 марта 2020, 07:48
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Фото: Facebook

Украинских пенсионеров весной 2020 года ждут сюрпризы с выплатами - отдельным категориям граждан их повысят.

В апреле более 10 млн украинских пенсионеров получат обещанную доплату из-за введения карантина в Украине - 1 тысячу гривен.

Кроме того, на доплаты могут рассчитывать люди с инвалидностью и получатели социальных пенсий. Всего в Украине около 400 тыс. таких людей.

Индексацию трудовых пенсий с учетом инфляции и уровня средней зарплаты проведут в мае. Она затронет около 7 млн украинских пенсионеров.

На индексацию не могут рассчитывать: работающие пенсионеры (им проводят перерасчет отдельно), те, кто оформил пенсию недавно (в 2019-2020 годах), получатели социальных пенсий (не имеющие необходимого страхового стажа), получатели максимальных пенсий, пожизненного содержания и другие категории.

Также в мае обещают прибавить по 500 грн к ежемесячным выплатам тем пенсионерам, которым 80 лет и больше. Таких в Украине около 1,5 миллиона.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось сравнение, какие выплаты получают пенсионеры в Украине, а какие - в Европе.

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