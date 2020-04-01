В НБУ дали прогноз по курсу доллара на апрель

Справочный курс доллара в Украине с 31 марта по 30 апреля снизится на 40 копеек и будет составлять 27,6 гривны за доллар, что может стать рекордным укреплением гривны с начала карантина.

По данным НБУ, справочный курс фиксирует ситуацию на валютном рынке, но при этом доллар в банках традиционно продают по другой цене - наличному курсу. Кроме того, отличается стоимость валюты и в обменниках, которая может быть выше из-за ажиотажа среди людей.

В НБУ говорят, что на корсчетах банков сосредоточено 8 миллиардов долларов безналичной валюты. У клиентов есть возможность свободно переводить валюту на свои счета, открытые в других банках, а также конвертировать одну безналичную валюту в другую.

В регуляторе предупреждают, что чем выше сейчас будет спрос, тем дороже будет доллар.

Подробнее о том, какой курс валюты стоит ждать к лету, читайте в материале "Апострофа": Доллар в Украине продолжает дорожать: каким будет курс к лету.