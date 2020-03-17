Доллар в Украине продолжает дорожать: каким будет курс к лету

Украинский валютный рынок продолжает лихорадить. Вечером, 16 марта, курс американской валюты в некоторых обменниках Киева, превысил 27 гривен за доллар. Причиной тому - панические ожидания глобального кризиса вследствие распространения коронавируса. Национальный банк Украины заверяет, что делает все необходимое, чтобы вернуть гривне стабильность, однако население сметает доллары в обменных пунктах, как гречку с полок магазинов, что только подталкивает курс "зеленого" еще выше. "Апостроф" разбирался в тенденциях и выяснял, сколько доллар будет стоить весной-2020.

Курс доллара в Украине продолжает расти. С начала 2020 года на валютном рынке наблюдались незначительные колебания – в январе, например, доллар ненадолго проседал ниже 24 гривен, а в начале февраля достигал 25 гривен. Однако в нынешнем месяце картина изменилась – "зеленый" взял курс на устойчивый рост: 6 марта он в очередной раз достиг отметки в 25 гривен, а 12 марта перевалил за 26 гривен. И это – на межбанковском валютном рынке, потому что наличный доллар в обменных пунктах расходится по более высокой цене, если, конечно, он есть в наличии.

Национальный банк Украины (НБУ) для сдерживания неконтролируемого роста валютного курса в последнее время ежедневно продает десятки, а то и сотни миллионов долларов из своих резервов. За минувшую неделю Нацбанк пожертвовал одним миллиардом гривен ради стабилизации гривны. 16 марта он снова объявил аукцион по продаже до 200 миллионов долларов.

Впрочем, несмотря на это, интервенции регулятора остановить рост курса доллара пока не могут. НБУ установил на 16 марта официальный курс доллара на уровне 26,09 гривны, однако в обменных пунктах курс выше - утром в понедельник средние показатели составляли 26,25 гривны на продаже и 26,75 гривны на покупке. При этом сохраняется тенденция к росту. Так вечером 16 марта в некоторых обменниках Киева курс доллара превысил 27 гривен.

Паниковать уже поздно

Справедливости ради нужно отметить, что в среднем год назад курс был выше сегодняшнего: 15 марта 2019 года доллар на межбанке торговался на уровне 27 гривен, а 29 марта он стоил 27,3 гривны.

Но сейчас принципиально отличается контекст, связанный с распространением смертельного коронавируса и ожиданием в связи с ним глобальной рецессии. Напомним, во время предыдущих кризисов гривна обваливалась минимум вдвое.

Насколько вероятен такой сценарий для украинской гривны в условиях нынешней турбулентности на мировых рынках?

Очевидно, что многое будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с эпидемией коронавируса. Если она примет угрожающие формы, то ждать можно чего угодно. Однако из Китая, где, собственно, и началась эпидемия, поступают обнадеживающие новости о сокращении числа новых случаев заболевания. Понятно, что в других странах пик заболеваемости еще не пройден, а в Украине пока зарегистрированы лишь единичные случаи заражения и первый фатальный исход. "Сейчас у людей будет паника, но по факту паниковать уже поздно: вирус у нас будет. С небольшим временным шагом и с поправкой на плотность населения в Украине ситуация с вирусом повторится и у нас", - сказал в комментарии "Апострофу" аналитик инвестиционной компании "Альпари" Максим Пархоменко.

Люди массово скупают продукты, Бангкок, ТаиландФото: Getty images

Однако вряд ли стоит ждать крайне негативных последствий на финансовых рынках, считает эксперт: "Да, паника в рамках динамики на мировых рынках существует, но снижение курса национальной валюты до 26 гривен при обвале рынков на более чем 30% - это крайне небольшая величина". По мнению Пархоменко, падение мировых рынков будет негативно сказываться на гривне, но ожидать стремительной девальвации не стоит.

Руководитель отдела аналитики группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин также не ожидает обвала курса нацвалюты. По его словам, банковская система Украины на сегодня намного крепче, чем в предыдущие периоды кризисов, а экономика - более диверсифицирована. "Мы не перегружены кредитами, у нас нет масштабных инвестиций, которые могли бы отправить экономику в глубокий нокдаун в случае их вывода. Более того, у нас даже есть, что предлагать инвесторам в период кризиса, хотя, конечно, цены будут низкими, - заявил он изданию. - Конечно, мы зависимы от нерезидентов, которые зашли в ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа), но объемы не столь критичны, а основные заходы были на длительные сроки - до 2027-2028 годов. То есть такого оттока, который мог бы спровоцировать глубочайшее падение гривны, не ожидается".

Светлая сторона кризиса

С уверенностью можно говорить о том, что спрос на украинские ценные бумаги, в первую очередь, ОВГЗ, будет падать, говорит руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий. "Из Украины все хотят выйти, потому что наша страна из той категории, которую сбрасывают первой (во время экономической нестабильности, - "Апостроф"), так как кредитный рейтинг у нас очень плохой - у Уганды и Руанды (страны Африки) рейтинг выше, то есть от них избавятся позже", - сказал он изданию.

Как известно, активные вложения нерезидентов в ОВГЗ поддерживали курс гривны на протяжении всего 2019 года, и снижение интереса к этим бумагам окажет давление на национальную валюту. Но, как было сказано выше, массового исхода из этих облигаций в ближайшее время не будет.

Кстати, наблюдаемое ныне снижение мировых рынков в чем-то будет даже на пользу Украине, в частности, улучшится ее торговый баланс. "Цены на энергоресурсы - нефть, газ, бензин - очень низкие и, скорее всего, будут еще падать, а наш экспорт, прежде всего, аграрный (55% всего отечественного экспорта), вряд ли пострадает, так как есть нужно всем. Есть вопросы по стали и руде, но они в нашем экспорте занимают не так много. А улучшение торгового баланса будет успокаивать валютный рынок", - пояснил Александр Паращий.

Время МВФ

Ситуация на валютном рынке Украины во многом будет зависеть от предпринимаемых властями действий. А они, уверен Паращий, приложат максимум усилий для того, чтобы не дать гривне улететь в пропасть, хотя бы ради удержания собственного рейтинга. Он также позитивно оценил действия НБУ по поддержанию гривны валютными интервенциями. По его словам, для резервов Нацбанка нынешние траты некритичны, зато такие интервенции гасят панику на рынке.

Сотрудники Национального банка УкраиныФото: flickr.com

Эксперт также высказал надежду, что правительство сможет договориться с Международным валютным фондом (МВФ) по новой программе финансирования. Напомним, предварительно она рассчитана на три года, а ее общий размер составит 5,5 миллиардов долларов. "И я думаю, что, чем глубже будет проблема, тем вероятнее, что мы все-таки договоримся с МВФ", - сказал Паращий.

Другие эксперты, опрошенные "Апострофом", также указывают на важность продолжения сотрудничества с МВФ. "Если раньше потребности в помощи фонда не было, так как у нас был доступ к мировым рынкам, то сейчас это окно возможностей закрылось, и МВФ может стать той самой палочкой-выручалочкой для стабильности (финансовой) системы, особенно, в период турбулентности на глобальных рынках", - отметил Андрей Шевчишин.

По словам Максима Пархоменко, если будут достигнуты договоренности с МВФ, гривна снова начнет укрепляться, и курс вернется к отметкам на уровне 25,5 гривны/доллар. При этом крайне оптимистическим сценарием для гривны станет разворот рынков в сторону роста на фоне минимального ущерба для мировой экономики от последствий коронавируса, и при этом Украина возобновит сотрудничество с МВФ, считает специалист. По его словам, в этом сценарии курс вернется к 24,5 гривны/доллар.

Хороший, плохой, злой

А теперь еще немного цифр. "Апостроф" попросил экспертов дать прогноз по валютному курсу до конца весны. Максим Пархоменко, как было отмечено выше, считает, что в оптимистическом сценарии можно ожидать, что он составит 25,5 гривны/доллар. По мнению Андрея Шевчишина, оптимистический курс будет в коридоре 25,5-26,5 гривны/доллар, а Александр Паращий вообще не рассматривает такой сценарий.

Что касается базового сценария, то, по прогнозу Паращия, курс будет на уровне 26,5 гривны/доллар: "При условии, что разрастание эпидемии остановится, если начнется стимулирование (экономики) в Китае, Европе, Америке, а Украина при этом договорится с МВФ".

По мнению Максима Пархоменко, базовым сценарием является курс 26,5-27 гривны/доллар, а Андрей Шевчишин ожидает 26-27,5 гривны/доллар.

Ну и, наконец, негативный сценарий. Александр Паращий считает, что это будет курс 28-29 гривен/доллар. По словам Максима Пархоменко, если негативные тенденции на рынках продолжатся, а Украине договориться с МВФ не удастся, можно ждать доллар по 28 гривен.

Андрей Шевчишин полагает, что в пессимистическом сценарии курс составит 27,5-28,5 гривны/доллар. Он добавил, что существуют и более мрачные прогнозы, согласно которым, курс может уйти за 33 гривны/доллар. "Но пока такой вариант я могу рассмотреть в условиях продолжения панических движений на рынке", - резюмировал эксперт.