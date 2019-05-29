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​В Ощадбанке рассказали, как заставить Россию заплатить $1,3 млрд: три варианта

среда, 29 мая 2019, 16:14
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Решение международного инвестиционного арбитражного суда по спору между Ощадбанком и Россией может быть принудительно исполнено в 154 иностранных государствах.

Об этом сообщает ЭП со ссылкой на ответ пресс-службы банка. https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/05/29/648237/

Один из способов, который назвали в Ощадбанке, - взыскание государственной собственности России.

"По общему правилу, имущество, принадлежащее государству, защищено специальным иммунитетом и в результате такого иммунитета на имущество не может быть обращено взыскание. В то же время, если государственная собственность используется в коммерческих целях, иммунитет такой собственности не предоставляется", - сообщили в банке.

Принудительное взыскание возможно также через "замену кредитора".

"В тех отношениях с иностранными контрагентами, где Россия выступает кредитором, Ощадбанк может просить суд заменить Россию на себя, и требовать от контрагентов России (должников) уплаты долга именно банку", - рассказали изданию в пресс-службе.

Третий вариант взыскания - за счет собственности госкомпаний.

"Альтернативным вариантом является обращение взыскания на имущество государственных компаний, которое находится на территории третьих государств путем применения доктрины alter ego, то есть государственная компания приравнивается к самой стране. Реализация такого подхода возможна в Великобритании, США, Канаде, Франции, Швеции и ряде других стран", - заявили в Ощаде.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", вердикт Гаагского арбитража даст Украине рычаги давления на РФ. Подробнее читайте в материале - Россия заплатит: Украина получила новый рычаг в борьбе за Крым и Донбасс.

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