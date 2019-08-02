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​У Зеленского пообещали украинцам дешевую ипотеку и назвали сроки

пятница, 02 августа 2019, 13:40
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Заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук заявил, что уже в 2020 году ставки по ипотечным кредитам снизятся до 12-13% годовых.

Об этом он сообщил в Facebook после встречи с представителями иностранных банков, работающих в Украине.

"Очень откровенно и хорошо побеседовал с руководителями иностранных банков в Украине. Готовьте бизнес-планы, уважаемые предприниматели. Страна меняется. Все будет хорошо", - написал Гончарук.

Сейчас номинальные годовые ставки по ипотечным кредитам в украинских банках составляют около 20% годовых без учета комиссий и других дополнительных платежей. Ставки по кредитам связаны с учетной ставкой Национального банка Украины (НБУ), которая сейчас является одной из самых высоких в мире.

Согласно прогнозу учетной ставки на три года, впервые опубликованному НБУ, средняя ставка за четвертый квартал 2019 года составит 16%, в четвертом квартале 2020-го - 9,5%, в четвертом квартале 2021-го - 8%.

Как сообщал "Апостроф", решение Окружного админсуда Киева, приостановившее по требованию Никопольского завода ферросплавов действие постановлений НКРЭКУ по установлению тарифов компании "Укрэнерго", может стать причиной отказа в предоставлении Украине макрофинансовой помощи от Евросоюза.

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