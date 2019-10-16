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Альфа-Банк Украина и Укрсоцбанк сообщили об объединении

среда, 16 октября 2019, 09:15
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Команда Альфа-Банка Украины и Укрсоцбанка успешно завершила объединение балансов и технические работы, связанные с присоединением Укрсоцбанка к Альфа-Банку Украина.

Альфа-Банк Украина стал полным правопреемником всех прав и обязательств Укрсоцбанка по отношению к его клиентам, партнерам и контрагентам. Акт передачи был утвержден 15 октября 2019 года решением общего собрания акционеров Альфа-Банка Украины и единственного акционера Укрсоцбанка. Все юридические процедуры, связанные с присоединением и прекращением деятельности Укрсоцбанка, будут завершены до конца года.

Также решением общего собрания акционеров Альфа-Банка Украины были утверждены увеличение уставного капитала банка и выпуск акций банка с целью конвертации акций Укрсоцбанка.

"Два с половиной года наша объединенная команда упорно работала над слиянием банков. Благодаря взвешенным решениям и поддержке акционеров, профессионализму команды, доверии со стороны клиентов и партнеров это объединение стало самым успешным примером удачной синергии двух разных финансовых учреждений, и мы начинаем новую историю лидерства на национальном банковском рынке", - заявила Виктория Михайле, председатель правления Альфа-Банка Украины.

Реорганизация финансовых учреждений путем присоединения Укрсоцбанка к Альфа-Банка Украины проводится по упрощенной процедуре, предусмотренной Законом "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков" согласно разрешению НБУ от 12 сентября 2019 года.

Альфа-Банк Украина - крупный украинский банк с международным капиталом, входит в частную инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings S.A. с главным офисом в Люксембурге. Согласно классификации НБУ, Альфа-Банк Украина входит в группу банков иностранных банковских групп, представляет собой системно важный банк и находится в топ-10 финансовых учреждений страны по объему активов. Банк занимает ведущие позиции в ключевых сегментах рынка и является одним из наиболее устойчивых и надежных банков Украины.

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