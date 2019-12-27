Кабмин приготовил приятный "подарок" украинцам "под елочку": что известно

27 декабря на заседании Кабмина чиновники позволили украинцам самостоятельно решать, на карту какого банка получать зарплату.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Украины Алексей Гончарук в собственном Telegram-канале.

Теперь работники могут получать деньги на карточку любого банка, а не только того, с каким работодатель заключил зарплатный проект. Это касается также выплаты пенсий и соцпомощи.

В правительстве считают, что это приведет к справедливой конкуренции между банками за право обслуживать граждан и улучшит качество банковских услуг в стране.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что на заседании 27 декабря Кабмин одобрил законопроект, предусматривающий реформирование административно-территориального устройства Украины.