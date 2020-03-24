Удар по банкам: в СМИ рассказали о скандальной инициативе НБУ по безналичному расчету

В Национальном банке приняли решение резко сократить банковские комиссии при безналичном расчете, соответствующий проект уже подан на рассмотрение в профильный комитет Верховной Рады Украины.

Об этом сообщается в материале "Цензора".

Так, в регуляторе предлагают до мая 2020 года снизить комиссию при безналичном расчете с 2% до 0,7%.

При этом буквально в январе этого года, НБУ сам же подавал проект о поэтапном снижении комиссии к 2021 году, а обсуждался подобный проект с банками в последний раз в прошлом году. Тогда участники дискуссии пришли к консенсусу, что снижение процента комиссии будет происходить в течение трех лет до 1,5%. В Нацбанке отметили, что изменили свое решение, потому что пытаются следовать практике европейских стран и стараются сократить расчеты наличными.

При этом эксперты отмечают, что в случае реализации этого шага банки понесут ощутимые убытки и потеряют средства, которые раньше тратились на обслуживание карточек и терминалов.

"Когда в магазине продают яблоки - никто не считает, что продавец должен отдать их бесплатно? Так почему банки, которые ставят терминалы, должны это делать бесплатно, как предлагает риторика Нацбанка? Нет, это не работает, бизнес так не делают. В целом я считаю, что должно быть как можно меньше государства в вопросах, которые регулируются сами. Тем более, что цифры - 0,7% размера комиссии, взяты с потолка. И с участниками рынка их никто не обсуждал", - написал в Facebook сооснователь "Монобанк" Олег Гороховский.

Также он рассказал о последствиях аналогичного решения в странах Европы.

"В Европе попробовали пойти таким путем и отрегулировать комиссию в сторону уменьшения. Под давлением торговцев и под знаменем того, что это улучшит кешлесс - станет больше безналичных расчетов. У банков карты для клиентов стали платными. Появилась ежемесячная абонентская плата - 5, 10 и до 20 евро в месяц. Банки увеличили процент за обмен валюты при использовании карт других стран. Отныне на этом можно "попасть" на сумму от 5 до 10% от суммы транзакции. То есть, эта регуляция не имела эффекта… Можно констатировать, что она провалилась", - написал он.

Эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Киян уточнил, что НБУ следовало попытаться согласовать свой проект с банками и прийти к какому-нибудь консенсусу по этому вопросу.

"Любое вмешательство, причем без предварительного обсуждения, конечно же, вызовет справедливое сопротивление, ведь по сути это ручное регулирование рынка и установление определенных ограничений, которое повлияет на конкуренцию… Такие инициативы без обсуждения, слепое следование практикам других стран, могут вызвать недовольство и непредсказуемые последствия", - заявил он.