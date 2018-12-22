"Укрзализныця" попала в громкий коррупционный скандал, связанный с Януковичем: детали

"Укрзализныця" закупит машины в 5 раз дороже аналогов у предприятия, связанного с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

Об этом сообщают "Наші гроші".

Уточняется, что "Укрзализныця" собирается закупить у ОАО "Каховский завод электросварочного оборудования" рельсосварочные машины общей стоимостью 156 млн грн. В частности, каждая единица КСМ-007 обойдется УЗ в 38,99 млн грн.

"В это время в России изготавливают аналогичные рельсосварочные машины МСК-01, которые также размещены на шасси DAF. Однако их стоимость озвучена производителями на уровне $270 тыс. за единицу. По нынешнему курсу это соответствует сумме в 7,5 млн. грн. Или в пять раз дешевле, чем закупает рельсосварочные машины "Укрзализныця", - отмечает издание.

Отмечается, что ОАО "Каховский завод электросварочного оборудования" принадлежит Ярославу Никитину (25,7% акций) и АО "ЗНДВКИФ "Инфраструктурные проекты" (63,7% акций), которым в свою очередь владеет Лебедь Андрей Владиславович и его отец Лебедь Владислав Александрович.

"Последнего СМИ называют одним из "смотрящих" "Укрзалізниці" и связанным с семьей экс-президента Виктора Януковича. Его называют среди людей, которые контролировали деятельность компании "Премьер-Лизинг", которая заключила с "Укрзалізницею" при Януковиче контрактов на 25 млрд грн", - отмечают "Наші гроші".

Как сообщал "Апостроф", ранее "Укрзализныця" жестко "кинула" украинцев с билетами, из-за чего также разгорелся нешуточный скандал.