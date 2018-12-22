РУС. | УКР.

воскресенье, 23 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.40
Меню
Экономика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

23 декабря

17:56
Украинские пограничники в Азовском море получили новый катер: фото
17:30
В "Динамо" приняли неожиданное решение по новогодним сувенирам из-за российского клуба
17:27
Под Киевом автобус с пассажирами врезался в трактор: опубликовано фото
16:58
SpaceX с пятого раза запустили ракету с важным военным спутником: яркое видео
16:56
В России видный чиновник отправил дочь на отдых для малоимущих: в сети скандал
16:38
Кубок мира по биатлону: результаты и видео женского масс-старта в Нове Место
16:26
Под Киевом на стройке нашли тело зверски убитой женщины: детали
16:25
Две украинские биатлонистки вошли в топ-20 в масс-старте на Кубке мира
15:57
У Трампа подметили замашки, которые угрожают всему миру
15:28
Погода в Украине на Новый год: синоптик озвучила первый прогноз
14:59
В Киеве перекрывали станцию метро: что известно
14:50
В команде украинского боксера сделали заявление о возможном поединке с Ломаченко
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Укрзализныця" попала в громкий коррупционный скандал, связанный с Януковичем: детали

суббота, 22 декабря 2018, 22:37

"Укрзализныця" закупит машины в 5 раз дороже аналогов у предприятия, связанного с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

Об этом сообщают "Наші гроші".

Уточняется, что "Укрзализныця" собирается закупить у ОАО "Каховский завод электросварочного оборудования" рельсосварочные машины общей стоимостью 156 млн грн. В частности, каждая единица КСМ-007 обойдется УЗ в 38,99 млн грн.

"В это время в России изготавливают аналогичные рельсосварочные машины МСК-01, которые также размещены на шасси DAF. Однако их стоимость озвучена производителями на уровне $270 тыс. за единицу. По нынешнему курсу это соответствует сумме в 7,5 млн. грн. Или в пять раз дешевле, чем закупает рельсосварочные машины "Укрзализныця", - отмечает издание.

Отмечается, что ОАО "Каховский завод электросварочного оборудования" принадлежит Ярославу Никитину (25,7% акций) и АО "ЗНДВКИФ "Инфраструктурные проекты" (63,7% акций), которым в свою очередь владеет Лебедь Андрей Владиславович и его отец Лебедь Владислав Александрович.

"Последнего СМИ называют одним из "смотрящих" "Укрзалізниці" и связанным с семьей экс-президента Виктора Януковича. Его называют среди людей, которые контролировали деятельность компании "Премьер-Лизинг", которая заключила с "Укрзалізницею" при Януковиче контрактов на 25 млрд грн", - отмечают "Наші гроші".

Как сообщал "Апостроф", ранее "Укрзализныця" жестко "кинула" украинцев с билетами, из-за чего также разгорелся нешуточный скандал.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве зажгли главную елку страны

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Бюджет вымогательства

Без реформ и инвестиций: за счет чего будет расти экономика Украины в 2018 году

Контроль над расходами украинцев: каким будет новый Госбюджет

У Гройсмана взялись за планы Азарова

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: