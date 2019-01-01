В Украине выросла минимальная зарплата: названа новая сумма

В Украине с 1 января на 12% вырос размер минимальной заработной платы.

Так, согласно госбюджету, уже с первого дня 2019 года минимальная зарплата в Украине установлена на уровне 4137 гривен, тогда как в декабре этот показатель был равен 3723 гривни.

В связи с этим также выросла и минимальная почасовая оплата труда. С 1 января минимальная почасовая оплата для наемных работников выросла с 22 гривен 41 копейки до 25 гривен 13 копеек.

Следом за минимальной зарплатой также вырастут и показатели прожиточного минимума. Впрочем, этого придется подождать до 1 июля.

С середины лета прожиточный минимум вырастет с 1853 гривен в месяц на человека до 1936 гривен. Кроме того, с 1 декабря 2019 года этот показатель вырастет до 2027 гривен.

При этом, как отмечается в документе, среднемесячная зарплата в Украине должна составить 10129 гривен.

Подробности о бюджетных новшествах для Украины читайте в материале "Апострофа": Новые налоги, инфляция и монетизация субсидий: что ждет Украину в новом году.