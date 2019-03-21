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​Отцам и многодетным на заметку: в Украине готовят новшества для родителей в декрете

четверг, 21 марта 2019, 16:15

Власти Украины готовят сразу несколько нововведения для родителей новорожденных детей.

Об этом пишет "Обозреватель".

В частности, правительство с 1 апреля 2019 года увеличит помощь на одного ребенка возрастом до 6 лет из многодетной семьи — до 1700 гривен ежемесячно.

Также в Верховную Раду внесен законопроект, который вносит изменения в действующий закон “Об отпусках”. Документ предусматривает введение 10-дневного отпуска для отцов новорожденных детей.

"Этот проект закона могут принять в первом чтении за основу и в целом. Единственная проблема, которая может появиться, - установление срока отпуска. Обсуждения будут по этой теме, это может быть и 10 дней, и больше. В парламенте, уверен, сможем найти золотую середину. Проект короткий, не вижу смысла особо в него вносить изменения", - сказал народный депутат от фракции “Народный фронт” Геннадий Кривошея.

Также в Кабинете министров планируют предоставить материальную помощь родителям, которые воспитывают 3-х и более детей. Доплата составит 1700 гривен на одного ребенка. Ее будут выплачивать ежемесячно, до того момента, когда ребенку исполнится 6 лет. Выплаты начнут поступать уже с 1 апреля 2019 года.

В законопроекте также сказано, что отпуск в 2 месяца получат те, кто станет отцом в 2019 году; для тех, кому посчастливится завести малыша в 2020-м - отпуск составит 12 недель, а в 2021 году - до 16 недель. Таким образом, мужчины сравняются в правах на оплачиваемый отпуск с женщинами.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", средний размер субсидии, которая вследствие монетизации выплачивается наличными, составляет 1676 грн.



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