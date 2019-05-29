Использовали хитрую схему: мошенники выманили у украинского топ-чиновник огромную сумму

Правоохранители разоблачили группу лиц, которые требовали и получили у исполняющего обязанности Государственного секретаря Министерства экологии и природных ресурсов Украины 100 тыс. долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Сообщается, что деньги требовали за прекращение намеренно организованных акций протестов с требованием освободить от должности указанного служащего, многочисленных обращений в правоохранительные органы по расследованию якобы совершенных служебных преступлений.

Сейчас двое организаторов преступления задержаны. Им инкриминируются действия, предусмотренные ч. 2 ст. 189 УК Украины (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Также в суд готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", мошенники развернули в Украине рекламную кампанию по продаже устройств для приема якобы бесплатного спутникового Интернета.