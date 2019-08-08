RU  UA

четверг, 8 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.20
Меню
Бюджет

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

8 августа

15:33
В ДТЭК указали на экономическую обоснованность принципа импортного паритета при ценообразовании
15:28
Победитель выборов на 210 округе Коровченко призвал Зеленского ускорить объявление результатов выборов
15:26
Полевые госпитали ВСУ получат новые палатки: подробности и фото
15:15
На Киев обрушился сильный ливень: опубликованы видео
14:46
Дело "Роттердам+" о хищениях на миллиарды: появилось важное заявление о подозреваемых
14:40
У Трампа отдали приказ, который может повлиять на финансовую помощь Украине
14:37
Экс-министр заявил, что снижение цены на газ позволит избежать остановки Луганской ТЭС
14:30
Говорят, Эмма Уотсон закрутила новый роман: как выглядит ухажер звезды "Гарри Поттера"
14:25
Под Архангельском взорвалась реактивная установка: новые данные о жертвах и выживших
14:06
Где питаются украинские топ-чиновники: появились фото "элитной" столовой в Киеве
13:50
Волонтеры опубликовали фото и данные сотен россиян, воевавших против Грузии
13:46
38-летний Маколей Калкин высмеял новый фильм "Один дома" забавным фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

У Трампа отдали приказ, который может повлиять на финансовую помощь Украине

четверг, 08 августа 2019, 14:40
переглянути новину українською

В Белом доме США издали приказ Государственному департаменту и Агентству США по международному развитию (USAID) временно прекратить перечисление финансовой помощи за рубеж для проверки, это решение может остановить выделение американской финансовой помощи для Украины.

Об этом пишет издание "Голос Америки".

Так, административно-бюджетное управление Администрации президента Дональда Трампа обязало ведомства прекратить тратить деньги на программы, которые не утверждены на официальном уровне. В частности, финансирование будет заморожено по следующим направлениям: медицина, борьба с наркотиками, миротворческие операции и развитие территорий.

По мнению отдельных источников в Вашингтоне, такое решение "обрежет" помощь иностранным государствам на сумму до 4 млрд долларов. Если "заморозка" не прекратит действие до 30 сентября – деньги вернутся в федеральный бюджет. В Конгрессе активно критикуют данный проект, поскольку он был принят прямо перед началом парламентских каникул и заблокировать его не будет возможности.

"Презрение, с которым администрация относится к Конгрессу, поразительно. Когда Конгресс решает, сколько мы должны потратить на иностранную помощь, это не просто предложение. Это закон, поддержанный Конституцией… Указ разрушает лидерство США по всему миру " – заявил председатель Комитета иностранных дел Палаты представителей Элиот Энгел.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Украина обратилась к США с запросом о покупке еще партии противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Бюджет вымогательства

Без реформ и инвестиций: за счет чего будет расти экономика Украины в 2018 году

Контроль над расходами украинцев: каким будет новый Госбюджет

У Гройсмана взялись за планы Азарова

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: