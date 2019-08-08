У Трампа отдали приказ, который может повлиять на финансовую помощь Украине

В Белом доме США издали приказ Государственному департаменту и Агентству США по международному развитию (USAID) временно прекратить перечисление финансовой помощи за рубеж для проверки, это решение может остановить выделение американской финансовой помощи для Украины.

Об этом пишет издание "Голос Америки".

Так, административно-бюджетное управление Администрации президента Дональда Трампа обязало ведомства прекратить тратить деньги на программы, которые не утверждены на официальном уровне. В частности, финансирование будет заморожено по следующим направлениям: медицина, борьба с наркотиками, миротворческие операции и развитие территорий.

По мнению отдельных источников в Вашингтоне, такое решение "обрежет" помощь иностранным государствам на сумму до 4 млрд долларов. Если "заморозка" не прекратит действие до 30 сентября – деньги вернутся в федеральный бюджет. В Конгрессе активно критикуют данный проект, поскольку он был принят прямо перед началом парламентских каникул и заблокировать его не будет возможности.

"Презрение, с которым администрация относится к Конгрессу, поразительно. Когда Конгресс решает, сколько мы должны потратить на иностранную помощь, это не просто предложение. Это закон, поддержанный Конституцией… Указ разрушает лидерство США по всему миру " – заявил председатель Комитета иностранных дел Палаты представителей Элиот Энгел.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Украина обратилась к США с запросом о покупке еще партии противотанковых ракетных комплексов Javelin.