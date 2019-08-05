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​Украина готовится к закупке мощного оружия у США: всплыли подробности

понедельник, 05 августа 2019, 15:35
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Украина обратилась к США с запросом о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Об этом сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, передает "Радио Свобода".

Украина "хотела бы приобрести больше Javelin" с оборонительной целью по программе внешних военных продаж Министерства обороны США, уточнил американский дипломат.

Однако, официального ответа США на запрос Украины пока нет.

О заинтересованности Украины в получении большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin в марте 2019 года сообщал и специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

В конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. 1 марта Государственный департамент США одобрил продажу Украине 210 противоракетных комплексов Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов.

"Джавелин" (Javelin) - американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ППРк), предназначенный для поражения бронетехники, танков, а также БПЛА, вертолетов и винтомоторных самолетов, заходящих на посадку.

На какое оружие от США может рассчитывать Украина читайте в материале "Апострофа": Американские ракеты для Украины: когда мы их получим.

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