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​На сколько вырос госдолг Украины в июле: названа огромная сумма

четверг, 29 августа 2019, 15:11
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На конец июля государственный и гарантированный государством долг Украины в долларовом эквиваленте вырос на 2,5% (или $2,04 млрд) до $82,4 млрд. В гривне госдолг Украины уменьшился на 1,9% (или на 35, 65 млрд грн) до 2,06 трлн грн.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

Прямой госдолг на 31 июля составлял 1,81 трлн грн (87, 65% от общей сумы) или $72,2 млрд.

Гарантированный государством долг составил 255,22 млрд грн (12,35% от общей суммы) или $10,17 млрд.

Ранее сообщалось, что в июне госдолг Украины вырос на 2,5%, до 2,1 трлн грн.

Как сообщал "Апостроф", объемы привлекаемых в госбюджет Украины средств за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в августе снизились, по сравнению с предыдущим месяцем, в результате чего приток в страну иностранной валюты уменьшился. Подробнее читайте в материале - Коварный август: что будет с гривной в конце эпохи ОВГЗ.

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