Коварный август: что будет с гривной в конце эпохи ОВГЗ

Объемы привлекаемых в госбюджет Украины средств за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в августе снизились, по сравнению с предыдущим месяцем, в результате чего приток в страну иностранной валюты уменьшился. Меньше долларов - ниже курс гривны, таково непреложное правило валютного рынка. "Апостроф" выяснял, что происходит на рынке ОВГЗ, и как будет меняться курс гривны из-за сокращения валютных поступлений.

Министерство финансов 13 августа привлекло в госбюджет 1,964 миллиарда гривен за счет размещения на эту сумму облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Данное размещение принесло казне несколько меньше, чем аукцион 6 августа (почти 2,7 миллиарда гривен), и существенно меньше, чем аукцион 30 июля (более 17 миллиарда гривен).

До этого - 16 июля - Минфин разместил облигации на рекордную сумму в 33,29 миллиарда гривен, правда, большую часть бумаг составили валютные ОВГЗ (более 1 миллиарда долларов - 26,15 миллиарда гривен).

За счет таких рекордных размещений по состоянию на начало августа план по ОВГЗ на 2019 год уже выполнен более чем на 75%.

Спрос не определяет предложение

Не секрет, что покупка украинских ОВГЗ нерезидентами является серьезным фактором стабилизации валютного курса, хоть и не единственным. "Предложение валюты было больше спроса, прежде всего, в результате возрастания интереса нерезидентов к гривневым ОВГЗ. Также этому способствовала достаточно устойчивая внешняя позиция Украины", - рассказали "Апострофу" в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ). Такая выигрышная позиция, пояснили в Нацбанке, сформировалась за счет благоприятной мировой конъюнктуры для украинского экспорта, а также благодаря хорошему урожаю, значительному притоку валюты от денежных переводов, относительно низким объемам импорта и репатриации дивидендов за границу.

Можно ожидать, что в оставшиеся до конца года месяцы объемы привлекаемых в бюджет за счет размещения ОВГЗ средств сократятся: как было отмечено выше, годовой план уже выполнен более чем на три четверти.

"Минфин готов снижать (объем) предложения на облигации на рынке первичных размещений. Очевидно, что есть ограничения по долгу", - отметил в разговоре с изданием руководитель отдела аналитики группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин.

По словам аналитика инвестиционной компании "Альпари" Максима Пархоменко, последнее размещение ОВГЗ показало пусть и незначительное, но все же снижение доходности этих бумаг, что свидетельствует о повышенном спросе на них. "У Минфина есть план по размещению, которому он следует. Если бы он удовлетворил весь спрос на наш долг, то гривна бы ушла далеко за отметку 25", - сказал он в комментарии "Апострофу".

Поспешишь - Нацбанк насмешишь

Действительно, валютный курс в последний день июля "пробил" отметку 25 гривен/доллар - очевидно, благодаря упомянутому выше рекордному размещению ОВГЗ и поступлению валюты в страну.

Впрочем, в августе курс отскочил и начал понемногу расти, что даже породило разговоры о том, что сезонно-облигационное укрепление гривны закончилось, и впереди - период девальвации, в связи с чем многие украинцы ринулись в обменники закупаться долларами, евро и прочей валютой. И прогадали, так как курс снова стабилизировался на уровне чуть выше отметки "25".

Сильно укрепиться гривне не дает и регулятор. "Национальный банк воспользовался случаем и в условиях укрепления курса пополнял международные резервы. По данным НБУ, с начала года покупка валюты составляет 2,7 миллиарда долларов США и непосредственно в июле – около 1,3 миллиарда долларов (то есть почти половина от общего уровня, – "Апостроф"), – говорится в сообщении Нацбанка. – Однако он делал это таким образом, чтобы не искажать спрос на валюту на рынке, не создавать дефицит валюты на рынке и не спровоцировать в результате изменение тренда по укреплению на девальвацию".

Национальный банк воспользовался случаем и в условиях укрепления курса пополнял международные резервы Фото: flickr.com

Неиссякаемый поток

Пока НБУ удается сглаживать курсовые колебания. Но что будет, если приток валюты в страну уменьшится, ведь это неизбежно будет оказывать давление на гривну?

Поступления валюты будут снижаться, отмечает Максим Пархоменко, но "несущественными темпами". По его мнению, аукционы по размещению ОВГЗ все равно продолжатся, и это станет стабилизирующим фактором для гривны.

При этом, как отметил Андрей Шевчишин, помимо первичного размещения ОВГЗ Минфином, есть еще и вторичный рынок, на котором облигации могут свободно продаваться и покупаться, если на нем нерезиденты будут достаточно активны, валюта продолжит поступать в страну. Более того, по его словам, в сентябре ожидаются значительные выплаты при погашении облигаций внутреннего госзайма, после чего Минфин сможет восстановить высокие объемы предложения бумаг. В связи с этим на первичном рынке облигаций в ближайшее время можно ожидать некоторого затишья, а в сентябре, соответственно, его активизации, предположил Андрей Шевчишин.

Специалист также считает, что нерезиденты могут заходить на украинский рынок не только ради ОВГЗ, но также в ожидании открытия рынка земли и проведения массовой приватизации - такие планы уже озвучила новая власть.

Коварный август

Однако приход в Украину потенциальных инвесторов возможен только при отсутствии рисков финансовой стабильности страны, а они часто находятся вне компетенции отечественной власти - это и торговая война между США и Китаем, и угрозы рецессии, как собственно в этих странах, так и в глобальном масштабе. "Август – месяц непредсказуемый, очень волатильный, в последние годы на мировых рынках всегда происходили какие-то стрессовые ситуации", - говорит Андрей Шевчишин.

При этом во время мировых финансовых кризисов гривна не просто девальвирует, она обваливается - к сожалению, это подтверждено горьким опытом. А в этом случае нерезиденты могут начать массово выходить из украинских облигаций.

Досрочный выход из ОВГЗ, как правило, не предусмотрен, зато, как было сказано выше, у инвесторов есть возможность продать облигации на вторичном рынке (притом, не только в рисковых ситуациях). "И, если все начнут их продавать, очевидно, что их цена обвалится", - отметил Андрей Шевчишин, добавив, что в этом случае на вторичный рынок для выкупа ОВГЗ может выйти государство.

Риск - неблагородное дело

Впрочем, в НБУ, несмотря на определенную волатильность краткосрочного капитала, не видят серьезных рисков в этой плоскости для ситуации на валютном рынке. "Во-первых, объемы притока капитала нерезидентов являются незначительными, относительно объемов ОВГЗ в обороте. Тем более что за счет притока капитала Национальный банк наращивает международные резервы (за июль они увеличились на 1,2 миллиарда долларов и по состоянию на 1 августа составляли 21,84 миллиарда долларов, что покрывает 3,4 месяца будущего импорта, - "Апостроф"), то есть "подушку безопасности" на случай возможного оттока капитала", - рассказали в пресс-службе регулятора.

Кроме того, сейчас приток капитала происходит исключительно в государственные долговые инструменты, тогда как большинство рисков, связанных с притоком краткосрочного долгового капитала, возникают из-за притоков в частный сектор с последующим перегревом потребительского спроса.

В НБУ также подчеркнули, что вложения делаются в гривневые долговые инструменты, что минимизирует валютные риски и внешнюю уязвимость экономики. "Кроме того, иностранные инвесторы достаточно активно приобретают не только краткосрочные ОВГЗ, но и средне- и долгосрочные (сроки погашения таких облигаций колеблются от 3 месяцев до 5 лет, - "Апостроф")", - резюмировали в пресс-службе Нацбанка.

Национальный банк наращивает международные резервы за счет притока капитала Фото: flickr.com

Доллар по осени считают

Дальнейший валютный курс во многом будет зависеть от ситуации на рынке гособлигаций.

НБУ традиционно воздерживается от озвучивания конкретных цифр. "Национальный банк не таргетирует курс гривны. Его основная функция – обеспечение ценовой стабильности, иными словами, обеспечение низких темпов инфляции, которые создают стимул для долгосрочных инвестиций и укрепляют доверие к национальной валюте", - заявили "Апострофу" в пресс-службе регулятора в ответ на просьбу спрогнозировать валютный курс.

Максим Пархоменко из "Альпари" считает, что в ближайшее время гривну ожидает девальвация, но она будет незначительной. Его прогноз - 26,5 гривны/доллар.

Андрей Шевчишин из Forex Club, в свою очередь, отмечает, что сокращение притока валюты в Украине происходит уже сейчас, даже без рецессии и бегства нерезидентов из ОВГЗ. По его словам, это обусловлено ухудшением ценовой конъюнктуры на аграрную продукцию, которая составляет значительную часть отечественного экспорта. "Мы почувствуем эту тенденцию уже в осенний период", - сказал специалист, спрогнозировав, что в сентябре курс, скорее всего, будет находиться в диапазоне 25,5-26,5 гривны/доллар.

Но это - если осенью, а то и раньше, не прилетят "черные лебеди", которые, равно как и их последствия, прогнозировать практически невозможно.