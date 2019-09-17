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​Что заложено в бюджет Украины на 2020 год: опубликованы инфографики

вторник, 17 сентября 2019, 17:24
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На сайте "24 канала" опубликована инфографика, отражающая ключевые показатели проекта государственного бюджет на 2020 год.

Так, согласно материалам на сайте, запланированы доходы бюджета на 2020 год в размере 1,08 трлн грн, расходы - 1,17 трлн грн. Инфляция запланирована на уровне 6% против 7,4% в 2019 году.

Прожиточный минимум с 1 января 2020 года составит - 2027 грн, с 1 июля - 2118 грн, с 1 декабря - 2189 грн.

Минимальная зарплата - 4723 грн/месяц или 28,31 грн/час.

Расходы госбюджета на безопасность и оборону запланированы на уровне 245,8 млрд грн (+15,9%), на здравоохранение - 108 млрд грн (+10%), образование - 136,4 млрд грн (+6%), дороги - 74,4 млрд грн, (+35,3%).

Как сообщал "Апостроф", ранее на сайте Верховной Рады появился текст проекта государственного бюджета на 2020 год.

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