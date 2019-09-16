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На сайте Верховной Рады появился проект бюджета на 2020 год: документ

понедельник, 16 сентября 2019, 14:15
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На сайте Верховной Рады появился текст проекта государственного бюджета на 2020 год.

В документе на национальную безопасность и оборону предусмотрено 245,79 млрд грн или 5,4% ВВП.

Кроме того, для Государственной уголовно-исполнительной службы заложены расходы в сумме 7,58 млрд грн.

В проект бюджета на 2020 год предусматривается государственная поддержка угольной отрасли в объеме 2,95 млрд грн.

Также в проекте для предоставления государственной поддержки строительства (приобретения) доступного жилья предполагается 100 млн грн, которые позволят ввести в эксплуатацию почти 15,6 тыс. кв. м жилья и обеспечить собственным жильем 256 семей участников АТО, внутренне перемещенных лиц, а также других граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Для обеспечения осуществления мероприятий, направленных на формирование инфраструктуры объединенных территориальных общин, в проект государственного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 2,1 млрд грн.

С целью восстановления и развития автомобильных дорог и повышения уровня безопасности дорожного движения при планировании показателей Государственного бюджета Украины на 2020 год в составе специального фонда государственного бюджета создан государственный дорожный фонд - 69,65 млрд грн.

В проект Государственного бюджета Украины на 2020 год расходы на научную и научно-техническую деятельности учтены в объеме 10,10 млрд грн, из которых по общему фонду государственного бюджета - 7,31 млрд грн.

При планировании проекта Государственного бюджета Украины на 2020 год на осуществление природоохранных мероприятий учтены средства общего фонда в объеме 230,1 млн грн и специального фонда в объеме 16,5 млн грн.

На реализацию программы медицинских гарантий учтены расходы в объеме 72,1 млрд грн.

На финансирование культуры и информационной сферы в проект Государственного бюджета Украины на 2020 год по общему фонду предусмотрены расходы в сумме 8,66 млрд грн.

В проекте Государственного бюджета Украины на 2020 год расходы на образование учтены в объеме 136,4 млрд гривен.

Как сообщал "Апостроф", ранее в офисе президента Украины сделали громкое заявление о перезагрузке власти в Киеве.

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