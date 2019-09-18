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ВВП Украины в разы ниже показателей европейских стран, поэтому бюджет 2020 не идеален - эксперт

среда, 18 сентября 2019, 14:38
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Рассмотрение Проекта бюджета на 2020 год в сентябре, безусловно, хороший сигнал, но пока в нем нет всех тех экономических шагов, которые были обещаны обществу, видимо, он базируется от тех параметров и объемов, которые достались в "наследство" от прошлой команды правительства.

Такое мнение выразил основатель инвестиционной компании VI2 Partners и глава Наблюдательного совета Украинского клуба недвижимости Алексей Чернышов, комментируя проект бюджета, передают "Українські новини".

"Бюджет построен достаточно логично и базируется на предположениях, основанных на росте ВВП. Значительное влияние на реализацию бюджетной программы 2020 года будет иметь фактор способности обслужить внешний долг. А также реализовать программы привлечения нового долгового финансирования и реструктуризации уже существующих. Слабая сторона бюджета, думаю, находится пока в точке старта. С таким размером экономики сложно удовлетворить все потребности общества и государства, такой бюджет просто не покроет реальные расходы страны. Наш ВВП в разы ниже показателей европейских стран. Исходя из этого, практически невозможно построить расходную часть бюджета, учитывая все на сравнимом уровне", - отмечает Чернышов.

Как отмечает основатель инвестиционной компании VI2 Partners, в бюджете не предусмотрен ряд экономических шагов, озвученных в последнее время.

"Вероятно, есть некое отставание принимающих решений и проекта бюджета. Все-таки он появился достаточно быстро после формирования Кабинета министров, и мы можем предполагать, что базируется он на прошлых параметрах, куда не вошли недавно озвученные изменения и предложения", - отмечает Чернышов.

По словам эксперта, он поддерживает идею Кабмина, что текущий бюджет будет последним, который принимается на один год.

"Конечно же, очень полезно, когда реализуется среднесрочная программа, и она имеет отражение в бюджете государства. Однако существует бюджетный кодекс, регулирующий эту процедуру. Очевидно, что сам факт наличия долгосрочных программ с МВФ подразумевает наличие предоставленных бюджетных планов на этот период, без которых они не будут реализованы. Другое дело, принимать бюджет сразу на три года вперед. Это хорошая идея, но в рамках определенного периода может поменяться правительство, а возможно и приоритеты. Сегодняшняя работа по бюджету регулируется действующим законодательством, поэтому без системных изменений ее реструктурировать сложно", - отметил Чернышов.

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