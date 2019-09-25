Эпоха бедности заканчивается: названы огромные заработки советников, которых хочет нанять Кабмин

Стали известны суммы, которые зарабатывают советники, которых собирается нанять Кабинет министров.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко.

Так, согласно опубликованным документам, советник по продаже угольной компании «Краснолиманская» - 6,5 млн гривен.

Советник по продаже "Объединенной горно-химической компании" - 12 млн 258 тысяч гривен

Советник по продаже Одесского припортового - 855 тысяч долларов США

Советник по продаже завода "Электроважмаш" - 7 млн 682 тысячи гривен.

"Теперь эпоха бедности и для советников заканчивается", - подытожил нардеп.

Как сообщал “Апостроф”, пользователей сетей повеселила новость, что народный депутат от "Слуги народа" Марина Никитина наняла себе в помощники супруга Александра и свою визажистку Викторию, которые при этом не имеют подходящего для такой должности образования.