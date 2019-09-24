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Соцсети повеселили необычные помощники "слуги народа" в Раде: фото
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Соцсети повеселили необычные помощники "слуги народа" в Раде: фото

вторник, 24 сентября 2019, 12:41
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Пользователей сетей повеселила новость, что народный депутат от "Слуги народа" Марина Никитина наняла себе в помощники супруга Александра и свою визажистку Викторию, которые при этом не имеют подходящего для такой должности образования.

Информацию об этом опубликовало сообщество "Баба і кіт" со ссылкой на одно из украинских изданий.

Также в опубликованной информации говорится, что оба новоиспеченных помощника избранного по 33 мажоритарному округу нардепа будут получать зарплату по 17 тысяч гривен в месяц из государственного бюджета.

Пользователи сетей отметили везение родственников депутата, а также возмутились, что обеспечение ее семьи будет осуществляться за деньги налогоплательщиков. При этом отдельные читатели страницы заявили, что такая ситуация для нынешнего созыва парламента не нова, и удивляться уже не следует.

Как сообщал "Апостроф", ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко не смог ответить на вопрос о членах правительства, и грубо заявил, что "отчитываться будет только перед отцом или женой".

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