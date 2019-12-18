В Украине возникли серьезные проблемы с финансами: в сети показали документ

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подтвердил информацию о том, что государственный бюджет испытывает проблемы с финансированием.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на УНИАН.

"Информация о том, что у нас есть определенные недопоступления в государственный бюджет, это правда. Действительно, определенные программы до конца года не будут профинансированы", – сообщил Гончарук во время открытия Офиса противодействия рейдерству.

В качестве причин невыполнения доходной части госбюджета, премьер назвал укрепление гривны, снижение объемов потребления газа, а также "неидеально спроектированный" бюджет на этот год.

Кроме того, в Telegram-канале "Темный рыцарь" появился документ от имени премьер-министра о мерах по сохранению бюджета в рамках граничного дефицита.

"Добрый вечер, сегодня появилось распоряжение правительства о прекращении регистрации казначейством юридических и финансовых обязательств. Формулировка "в связи с дефицитом бюджета". Уже подписанные договора на поставленный товар, но незарегистрированные в казначействе предлагают аннулировать. Мне показывали скан распечатки из внутренней почты казначейства, сфотографировать не дали, запомнил только цифры регистрации кабмина 46351", – говорится в сообщении, которое сопровождает скан документа.

Как ранее сообщал "Апостроф", 11 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2020 год.