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Зеленский подписал госбюджет на 2020 год: что будет с субсидиями и пенсиями

среда, 11 декабря 2019, 13:52
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В среду, 11 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2020 год.

Об этом стало известно из записки к проекту бюджета на сайте Верховной Рады.

Бюджет-2020 базируется на курсе национальной валюты на уровне 27,5 гривен за доллар, доходы – 1,094 трлн гривен, расходы – 1,18 трлн гривен. На выплату госдолга планируется потратить 141,5 млрд гривен. Дефицит бюджета составит 2%.

Согласно документу, с 1 января до 4723 гривен вырастет минимальная зарплата, а прожиточный минимум – до 2102 гривен. Предусмотрен также рост субвенций на Пенсионный фонд – до 173 млрд гривен, при этом на выплаты субсидий субвенция будет сокращена на 48 млрд грн.

Вырастут расходы на образование и медицину, на 12,7 и 11,5% соответственно, на оборону и безопасность на 16%.

Как сообщал "Апостроф", ранее нардепы Верховной Рады рассказали о проблемах с финансированием социальных статей государственного бюджета-2020.

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