В бюджете дыра: Минфин раскрыл неутешительные данные за первый месяц года

Министерство финансов недополучило доходы, это объясняют укреплением гривны, снижением цены на газ и ряд других товаров и уменьшение объема импорта.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 млрд грн и были на 13,8 млрд грн меньше росписи. Главной причиной недовыполнения доходов стали существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства, утвержденным в октябре 2019 года", - сказано в сообщении.

Так, доходы общего фонда государственного бюджета от налогов и сборов (с учетом сумм возмещенного НДС), которые администрирует Государственная налоговая служба, были на 5,9 млрд грн ниже запланированных.

Доходы от налогов и сборов, который администрирует таможня, оказались ниже запланированных на 7,9 млрд гривен.

"Министерством финансов на основании оперативных данных за январь будет инициирован ряд мероприятий соответствующего реагирования на объективные факторы, которые влияют на доходы и расходы державного бюджета для нивелирования негативного влияния текущих факторов в течение года", - подчеркнули в Минфине.

Ранее "Апостроф" сообщал, что пребывание на должности главы таможни Максима Нефедова может стоить бюджету Украины только в январе 8 млрд гривен, поскольку ежедневно бюджет теряет на таможне минимум 200 млн гривен.