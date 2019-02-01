​Названы новые зарплаты украинских военных

Денежное обеспечение украинских военных с 1 января 2019 года выросло более чем на 30%.

Об этом сообщил Министр обороны Украины Степан Полторак.

“Мы сделали все возможное для того, чтобы повысить уровень мотивации военных к прохождению военной службы в Вооруженных Силах Украины. С 1 января 2019 увеличено денежное содержание всех военных более чем на 30%”, - приводит слова Полторака официальный веб-портал Минобороны Украины.

Так, зарплата командира механизированной бригады в 2019 году составит 25,4 тыс. грн, командира роты - 15,3 тыс. грн, солдата-контрактника первого года службы - 10,2 тыс. грн.

В целом фонд денежного обеспечения военных по сравнению с 2018 годом вырос на 15,2 млрд грн или на 41%.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", в Украине с 1 января выросла минимальная зарплата.