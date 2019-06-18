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​У Facebook появилась своя криптовалюта: заявление Цукерберга

вторник, 18 июня 2019, 16:24
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Компания Facebook официально объявила о начале тестирования собственной глобальной цифровой валюты Libra.

Об этом сообщает Financial Times.

Партнерами Facebook стали 27 компаний и организаций, в том числе ведущие американские платежные системы Visa и Mastercard, а также ряд известных технологических компаний, например, Vodafone, Uber, Lyft и Spotify. Все партнеры вошли в некоммерческую ассоциацию Libra. Полный ее состав — на картинке.

Стартовый взнос за вступление в клуб — $10 млн. Компаниям предстоит интегрировать Libra в собственные сервисы, провести экспериментальные транзакции и убедиться в удобстве нового продукта. К моменту запуска Libra для широкой аудитории — он намечен на 2020 год — Facebook рассчитывает довести партнеров минимум до 100.

Эту информацию в своем аккаунте подтвердил сооснователь и гендиректор Facebook Марк Цукерберг.

"Миссия Libra - создать простую глобальную финансовую инфраструктуру, которая представляет миллиарды людей во всем мире", - написал Марк Цукерберг в своем Facebook.

Libra имеет все шансы стать крупнейшим в мире проектом, основанным на технологии блокчейн, отмечает FT: согласно планам разработчиков, вся огромная аудитория социальной сети Марка Цукерберга — 1,7 млрд пользователей — сможет без счета в банке, то есть вне зоны контроля финансовых регуляторов, совершать мгновенные и практически бесплатные денежные переводы со своих смартфонов. По оценке Цукерберга, таких людей — неклиентов банков с мобильными телефонами — на планете не менее 1 млрд. Для них особенно важно новое безопасное, удобное и простое платежное средство, отметил гендиректор Facebook.

Криптовалюта от Facebook будет обеспечена реальными валютными резервами и активами, размещенными по всему миру. На первых порах у Libra не будет фиксированного обменного курса к доллару, евро и другим традиционным валютам, а в будущем разработчики намерены избежать резких сильных колебаний курса, от которых периодически страдает даже самая известная на планете криптовалюта — биткоин.

Для операционного управления проектом Facebook создаст новое независимое подразделение Calibra. В его рамках у соцсети появится новое одноименное приложение с цифровым кошельком, также совершать платежи можно будет в WhatsApp и Messenger.

Компания подчеркивает, что не будет использовать данные аудитории Calibra в рекламных целях и делиться ими с третьими сторонами "без согласия пользователей". При этом каждому аккаунту будет присваиваться согласованный с властями идентификационный номер, а за подозрительными транзакциями будет следить специальный софт.

Жертвам мошенничеств Facebook гарантирует восстановление потерянных цифровых "монет".

Как сообщал "Апостроф. Экономика", сооснователь Facebook Крис Хьюз выступил с революционной идеей о будущем соцсети.

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