Сооснователь Facebook выступил с революционной идеей о будущем соцсети

Один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз решил разрушить ее монополию.

Об этом он заявил в колонке для TheNewYorkTimes.

Так, он рассказал, что у действующего главы соцсети Марка Цукерберга больше влияния, чем у кого-либо в правительстве или частном секторе. По его словам, власти США должны призвать Цукерберга к ответу и покончить с монополией Facebook.

"Правительство должно привлечь Марка к ответственности. Слишком долго законодатели удивлялись взрывному росту Facebook и игнорировали свою ответственность по обеспечению защиты американцев и конкурентоспособности рынков", - уверен он.

По его словам, Цукерберг владеет 60% голосующих акций Facebook и может лично изменять алгоритмы, которые влияют на то, какие новости видят пользователи, какие настройки приватности они могут установить и какие сообщения дойдут до получателя. По словам сооснователя Facebook, Цукерберг не только устанавливает правила для пользователей соцсети, но и может "закрыть конкурентов", купив, заблокировав или скопировав их модель.

Как сообщал "Апостроф", ранее Цукерберг заявил о новых правилах работы Facebook.