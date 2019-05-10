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Сооснователь Facebook выступил с революционной идеей о будущем соцсети

пятница, 10 мая 2019, 15:26
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Один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз решил разрушить ее монополию.

Об этом он заявил в колонке для TheNewYorkTimes.

Так, он рассказал, что у действующего главы соцсети Марка Цукерберга больше влияния, чем у кого-либо в правительстве или частном секторе. По его словам, власти США должны призвать Цукерберга к ответу и покончить с монополией Facebook.

"Правительство должно привлечь Марка к ответственности. Слишком долго законодатели удивлялись взрывному росту Facebook и игнорировали свою ответственность по обеспечению защиты американцев и конкурентоспособности рынков", - уверен он.

По его словам, Цукерберг владеет 60% голосующих акций Facebook и может лично изменять алгоритмы, которые влияют на то, какие новости видят пользователи, какие настройки приватности они могут установить и какие сообщения дойдут до получателя. По словам сооснователя Facebook, Цукерберг не только устанавливает правила для пользователей соцсети, но и может "закрыть конкурентов", купив, заблокировав или скопировав их модель.

Как сообщал "Апостроф", ранее Цукерберг заявил о новых правилах работы Facebook.

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Раздел: Мир
Теги: Facebook, Цукерберг

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