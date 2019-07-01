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​Сколько стоят доллар и евро в обменниках Киева: фото

понедельник, 01 июля 2019, 15:11
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Курс гривны в украинских обменниках незначительно укрепляется по отношению к американскому доллару в понедельник, 1 июля.

Об этом свидетельствует фото обменных пунктов в Киеве, сделанные журналистом "Апострофа".

Так, в одном из обменных пунктов у станции метро Левобережная в Киеве за один доллар давали 26,10 грн, за евро - 29,48 грн, 10 российских рублей - 4,06 грн.

Купить доллар можно было за 26,15 грн, евро - 29,60 грн, 10 рублей - 4,09 грн.

В среду, 26 июня в одном из обменных пунктов на ул. Бассейная в центре Киева за один доллар давали 26,10 грн, за евро - 29,50 грн, 10 российских рублей - 4,06 грн.

Купить доллар можно было за 26,16 грн, евро - 29,60 грн, 10 рублей - 4,10 грн.

О курсе гривны в 2019 году читайте также в материале "Апостроф. Экономика" - Доллар по 30 или по 50: что ждет гривну до конца года.

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