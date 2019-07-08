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Евро упал ниже психологической отметки: официальный курс от НБУ

понедельник, 08 июля 2019, 09:21
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Официальный курс гривны, который устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), укрепился к американскому доллару и евро за выходные.

На 8 июля регулятор установил официальные курсы валют на уровне:

2571,1361 грн за $100;

2895,0992 за 100 евро.

На 5 июля Нацбанком были установлены следующие официальные курсы валют:

2587,0835 грн за $100;

2920,2999 за 100 евро.

Таким образом, за выходные гривна к американскому доллару укрепилась на 16 копеек, к евро - на 25 копеек.

О курсе гривны в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - Доллар по 30 или по 50: что ждет гривну до конца года.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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