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Стало известно, на сколько может упасть в Украине курс доллара

четверг, 01 августа 2019, 11:51
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Эксперты украинского финансового рынка допускают, что гривна в ближайшем будущем продолжит укрепляться, курс национальной валюты пересечет отметку в 25 гривен/доллар.

Об этом они рассказали в комментарии "Апострофу".

Так, старший аналитик инвестиционной компании "Альпари" Вадим Иосуб считает, что через неделю "доллар на межбанке может торговаться вблизи 24,8 гривны, а наличный доллар в банках – на уровне около 24,8-25,1 гривны".

Старший аналитик группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин считает, что отметка в 25 гривен/доллар будет выступать “психологическим магнитом, который будет притягивать к себе покупателей".

"25 гривен/доллар – это красивая цифра”, - сказал он.

Эксперты также не исключают снижения курса доллара до отметки 24 гривен/доллар.

"Ничего такого необычного в этой цифре нет, она уже не выглядит как фантастика", - сказал специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

Вместе с тем эксперт допускает более активное вмешательство Национального банка Украины, который начнет выкупать доллары, в результате чего укрепление национальной валюты замедлится.

Подробнее читайте в материале "Апострофа" - Гривна бьет рекорды последних лет: в какой валюте хранить сбережения.

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